Weekend lungo di Ferragosto, cosa fare a Pisa e provincia Escursioni, fiere e tradizionali spiaggiate: tutti gli appuntamenti da non perdere

Ci siamo, è arrivato il momento clou dell'estate. Tra pochi giorni sarà infatti Ferragosto, che cadrà quest'anno di martedì: l'occasione giusta per concedersi un lungo weekend di relax e divertimento. Ecco alcuni appuntamenti da non perdere tra Pisa e provincia.

Prosegue 'Marenia NonSoloMare', la rassegna promossa dal Comune di Pisa e che prevede serate con incontri, presentazione di libri, concerti, spettacoli per bambini e talent show. Numerosi gli appuntamenti che nel weekend animeranno il litorale.

Al Bagno degli Americani, lunedì 14, appuntamento con la tradizionale spiaggiata di Ferragosto. Una giornata con molte iniziative all'insegna del divertimento e dell'intrattenimento con musica e dj set.

Sabato 12 agosto, nell'ambito di Eliopoli Summer, appuntamento con la manifestazione sportiva di spinning che ha come scopo quello di devolvere fondi a favore dell'associazione 'Eppur si muove' di Pisa, che promuove attività sportive dilettantistiche, psicomotorie e espressive a favore dei bambini con vari gradi di disabilità.

Lunedì 14 agosto, al bagno della Polizia di Stato del Calambrone, nuovo appuntamento con la musica e la beneficenza. Durante la serata si esibiranno i Licantropi, con l'evento che sarà accompagnato da una tombolata benefica. I proventi ricavati dalla vendita delle cartelle, come accadrà durante la lotteria benefica del 12 agosto, saranno devoluti in parte al "Rifugio di Elan" di Brenda Mormile che si occupa di curare la disabilità animale ed in parte per contribuire ad un progetto volto a realizzare un centro estivo per bambini nello stabilimento balneare.

A Ferragosto si terrà un'escursione nella tenuta di San Rossore con tramonto alla spiaggia del Gombo. Dal Centro Visite, situato a pochi metri dall'ingresso principale della Tenuta in località Cascine Vecchie, inizierà il 'viaggio nella Natura del Parco' percorrendo alcuni sentieri che non sono accessibili liberamente al pubblico.

Sabato 12 agosto appuntamento con l'escursione in battello che da Pisa condurrà a Bocca d'Arno. La visita guidata sarà accompagnata da un aperitivo.

La storica Fiera di San Casciano è pronta per tornare in grande stile dopo le limitazioni imposte dalla pandemia. Un comitato rinnovato, pieno di idee e volenteroso di rilanciare come si deve una manifestazione molto attesa da tutti i cittadini cascinesi. Dall'11 al 15 agosto, dunque, la frazione proporrà una serie di eventi adatti a tutti, dai più piccoli agli anziani, con le immancabili tombole del 13 e del 15 che metteranno in palio ricchi premi.

Fino al 13 agosto si terrà l'Agosto Orentanese 2023, manifestazione a cura dell'Ente Carnevale dei Bambini con la collaborazione delle associazioni paesane e il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto. Tante serate d'intrattenimento e spettacolo a Orentano con l'imperdibile gran finale: la sfilata del mega bignè nel centro del paese.

