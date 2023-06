Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 24 e 25 giugno Street food, concerti, mostre, festival ed escursioni: gli appuntamenti da non perdere

Street food, concerti, mostre, festival ed escursioni. Quello del 24 e 25 giugno sarà un weekend ricco di appuntamenti da non perdere: ecco qualche consiglio su cosa fare a Pisa e provincia nel fine settimana.

Tre giorni da vivere all'insegna del gusto a due passi dal mare, con specialità on the road della cucina italiana e internazionale. Sul litorale pisano arriva lo 'Street Food Event', in programma dal 22 al 24 giugno a Marina di Pisa in Piazza Sardegna. Un appuntamento organizzato da CollEventi con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa.

Sarà l'America Latina la protagonista del prossimo appuntamento con il live jazz a Palazzo Blu, in programma domenica 25 giugno alle 21 nell'ambito del programma collaterale di Pisa Jazz Rebirth, festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa. Sul palco Barbara Casini – considerata tra i massimi esponenti della musica brasiliana in Italia – che torna a Pisa col nuovo progetto "Hermanos" insieme a Roberto Taufic alla chitarra e Javier Girotto al sax.

La mostra "Nel bosco dell'innocenza. Tavole da 'Corpicino' di Tuono Pettinato", allestita al Museo della Grafica, presenta al pubblico le tavole originali tratte da 'Corpicino', il capolavoro di Tuono Pettinato, in occasione dell'attesissima ristampa curata dalla casa editrice Coconino Press nel decennale dalla sua prima uscita.

Sabato 24 giugno, alle 21 alla Gipsoteca di Arte Antica, concerto dell'artista ligure Max Manfredi accompagnato dalla musica del percussionista Emanuele Le Pera, specialista in musica araba ottomana, della violinista e compositrice Alice Nappi e del clarinettista Mosè Chiavoni, che spazia dalla musica contemporanea a quella di impronta etnica. L'eventi è promosso dal Centro Linguistico interculturale Alif.

Si svolgerà dal 23 al 25 giugno nel centro storico di Montopoli in Val d'Arno la seconda edizione di Comicopoli, il festival della comicità con la direzione artistica di Katia Beni in partnership con Antonella Moretti, presidente di START.TIP, e Marco Bonciolini, presidente di Eliopoli. Per tre giorni (23, 24 e 25 giugno) la comicità invaderà le piazze, i giardini, i vicoli e le terrazze del borgo, per un'occasione di convivialità all'insegna del sorriso e del divertimento.

Sabato 24 giugno torna il Rocca'n'Roll Festival di Vicopisano, giunto quest'anno alla sua ottava edizione. La manifestazione, fondata nel 2014, porterà in piazza Cavalca a Vicopisano musica, birra artigianale (postazioni di Birrante, La Staffetta e Birrificio artigianale di Buti) e tanto cibo da strada di alta qualità (con i furgoncini Apetito, Bun Riff Rock, Rostivendolo, il Toscanaccio e La linea street food).

Domenica 25 giugno, all'interno del programma di Eliopoli Summer 2023, si esibirà dalle 21.30 all'Area Zano Party Il resto della Ciurma - Vasco Rossi tribute, band formata da Claudio Pinori, Stefano Panichi, Matteo Marzi, Alberto Emilio e Dennis Chimenti.

La bella stagione comincia all'insegna della musica e del divertimento a Staffoli con 'E-State a Staffoli'. La nuovissima iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Staffoli con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Croce sull'Arno andrà in scena domenica 25 giugno a partire dalle 17.

Sabato 24 giugno dalle 15.30 alle 20 Legambiente Pisa organizza una visita nell'area di Riserva di Bocca di Serchio alla scoperta della Natura ivi conservata, della sua storia e di alcune curiosità. Il pomeriggio sarà impreziosito da un'azione di volontariato per il territorio che prevederà una raccolta dei rifiuti lasciati dalle mareggiate sulla battigia, una manutenzione delle recinzioni a protezione dell' ecosistema dunale e la sensibilizzazione del Fratino per i bagnanti presenti.