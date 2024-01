Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 20 e 21 gennaio

Sarà un fine settimana perfetto per chi ha voglia di trascorrere qualche ora nel cuore città di Pisa grazie alla ricca proposta di visite guidate tra vie del centro storico e al Casino dei Nobili. Gli spettacoli teatrali per grandi e piccoli in questi due giorni metteranno la musica al centro, e infine il Carnevale farà capolino con una prima data a Vicopisano.

Come vivere la natura senza allontanarsi dalla città? Andando a scoprire le bellezze naturali custodite presso l'Orto botanico di Pisa con una visita guidata. Sabato 20, alle ore 15.00, la tematica dell'incontro organizzato dal Sistema Museale d'Ateneo sarà incentrata sulle preziose collezioni vegetali che permetteranno di scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni.

Sabato 20 Gennaio alle ore 15.00 il Casino dei Nobili sarà aperto a chiunque abbia la curiosità di visitarne gli interni recentemente restaurati da parte del proprietario, il dottor Federico d'Annunzio, che apre le porte dello splendido palazzo alla fruizione pubblica. In un’ora e trenta di vista guidata sarà inoltre illustrato, dal punto di vista storico e artistico, il contesto urbano nel quale il Casino era inserito senza tralasciare curiosità e aneddoti.

Secondo appuntamento con Fiab Pisa per gli appassionati di escursioni in bicicletta.

Stavolta, la gita fissata per domenica 21 gennaio prevede una visita al Museo della Città di Livorno, dove sono esposti numerosi disegni autografi di Leonardo da Vinci tratti dal Codice atlantico e dal Codice sul volo degli uccelli. Per raggiungere il museo, il percorso da seguire sarà quello che atraversa la ciclopista del Trammino e la ciclovia Tirrenica fino a Calambrone.

Un’escursione che unirà piccoli paesi con il passo lento di un tempo, lungo itinerari campestri secolari. Domenica 21 gennaio alle 9.30 partirà la lunga camminata dall’accogliente paesino di Usigliano che scenderà verso la piana con la sua piccola chiesa romanica per poi risalire a Casciana Alta e il suo vecchio castello con un panorama nascosto su Lari. Un modo perfetto per rilassarsi e godere di piccoli scorci e panorami a perdita d’occhio.

Da domenica 21 gennaio torna il Carnevale di Vicopisano, festa gratuita per bambini e famiglie, con carri, trenino, musica e frati nel cuore del borgo, con tante sorprese da parte degli organizzatori che ogni anno preparano eventi sempre più belli e gioiosi. L'appuntamento è per domenica 21 gennaio dalle ore 14.30 in Piazza Cavalca.

Una storia tormentata che inizia su un marciapiede di Parigi, davanti al numero 72 di Rue Belleville: meno di due chilometri dalla tomba del Père Lachaise dove adesso riposa in un trionfo di fiori. È la storia della cantautrice francese Edith Piaf, portata in scena sabato 20 gennaio alle ore 21.00 sul palco del Teatro Nuovo di Pisa. Non uno spettacolo autobiografico, ma piuttosto il tentativo, da parte del drammaturgo e regista pisano Federico Malvaldi, di far continuare a vivere la grandezza di una donna e della sua voce, icona di Francia e del mondo intero: perché ancora oggi, in qualunque angolo del mondo, si può sentire gracchiare da un vecchio disco La Vie En Rose e con esso riappare la Parigi patinata con i suoi boulevard, i quartieri, le luci e i caffè.

La proposta del Teatro Verdi per sabato 20 è rivolta a tutta la famiglia: si apre infatti la seconda stagione Family & Kids con spettacoli adatti ai bambini. Alle ore 18.00 andrà in scena il musical 'Malèfici' in cui il regista Dario Vergassola si pone una domanda: com’erano da bambini i cattivi delle fiabe? E perché sono diventati così? A interpretare i cattivi delle fiabe sarà il quartetto artistico de 'I Muffins'.

