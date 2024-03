Una grande varietà di fiere e mercatini accompagnerà il lungo fine settimana di Pasqua, tra piante, street food e prelibatezze toscane. Ma non mancano le proposte sulle intramontabili escursioni da fare in questi giorni, in natura o alla scoperta dei borghi del pisano, oltre alla possibilità di visitare mostre. Ecco le migliori idee su come trascorrere questi giorni di vacanza

Una fiera che trasformerà via Nino Bixio a Pisa in una celebrazione culinaria e artigianale internazionale per quattro giorni, da venerdì 29 marzo a lujnedì 1 aprile. Oltre 60 espositori provenienti da Europa e oltreoceano offriranno una vasta gamma di prelibatezze e prodotti artigianali provenienti da diverse regioni del mondo. Saranno presenti stand con cibo di strada e prodotti artigianali di alta qualità, inclusi piatti tipici dalla Spagna, Scozia, Austria, Francia, Olanda, Grecia, Germania, Argentina, Brasile e varie regioni italiane. Ci saranno inoltre esibizioni musicali con cornamuse scozzesi. Da non perdere proprio lo stand della delegazione scozzese, con la possibilità di scoprire la storia del Clan Italia.

La fiera del florovivaismo torna anche quest’anno da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta, ospitando numerosi espositori di piante, fiori, artigianato e prodotti enogastronomici di filiera corta che coloreranno di verde l'asse pedonale del centro storico di Pisa a partire da Piazza Vittorio Emanuele II fino a Borgo Largo passando da Corso Italia.

Da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile torna l’attesissimo appuntamento con la mostra mercato del tartufo marzuolo, l'evento che inaugura la primavera del gusto di Toscana celebrando i sapori del territorio, ospitato presso le Logge del Palazzo Pretorio di Piazza de' Priori, cornice dove tanti artigiani del gusto presenti presenteranno al pubblico tra vendita e assaggi il meglio del paniere locale: tartufo, ma anche formaggi, olio, vino, birra, salumi e dolci. Di contorno, tante iniziative tra cui la ‘la 'Festa del cioccolato artigianale’ e varie mostre.

Una Pasqua di scoperta con l’affascinante percorso attraverso Coltano, un'area agricola ricca di laghetti temporanei e di storia. I partecipanti esploreranno una varietà di paesaggi, tra cui campi, idrovore, aziende agricole, ville medicee e boschetti, arricchendo l'esperienza con un pranzo al sacco pasquale immerso nella natura.

Durante il weekend di Pasqua e Pasquetta, il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli offrirà una varietà di attività per tutti. I visitatori postranno partecipare a scampagnate, visite guidate a cavallo o in bicicletta e escursioni a piedi o in battello nella zona del lago di Massaciuccoli. La Tenuta di San Rossore sarà aperta tutti i giorni fino offrendo aree attrezzate per barbecue, recentemente riqualificate. Con le passeggiate guidate sarà possibile esplorare la Tenuta in autonomia o con guide specializzate. Altre Tenute offrono escursioni e gite, come l'Oasi Lipu Massaciuccoli, che propone escursioni a piedi e in battello sul lago. Le attività includono anche gite in calesse e visite guidate che offrono una panoramica della natura e della storia della zona, inclusi i resti delle terme romane.

Lunedì 1 aprile 2024 il Mercatino di Pasquetta torna a Calci, di fronte alla Certosa, offrendo un’intera giornata dedicata all'artigianato locale e alle produzioni tipiche. Gli ospiti potranno godersi un pic-nic nell'oliveto di fronte al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa. Il Museo parteciperà all'evento con una postazione di facepainting.

Durante il fine settimana pasquale, da sabato 30 marzo fino a lunedì 1 aprile, il territorio di Vicopisano offrirà visite guidate al Complesso della Rocca del Brunelleschi, incluso il Camminamento. Le visite sono condotte dal professor Giovanni Ranieri Fascetti e dal Gruppo Culturale Ippolito Rosellini che permetteranno di scoprire la storia delll’antica fortezza.

La mostra, ospitata al piano terra di Palazzo Lanfranchi, presenta ventuno acquerelli realizzati dall'artista tra il 2015 e il 2023, raffiguranti dieci specie rare della flora spontanea italiana, alcune delle quali presenti in Toscana. Questa esposizione fa parte del progetto 'Al Museo e in giardino: dialoghi fra arte e scienza', ideato dal Museo della Grafica e dall’Orto Botanico di Pisa. La mostra offre un percorso di conoscenza della natura attraverso l'arte e la ricerca botanica, con incontri, workshop, laboratori didattici e visite "dietro le quinte" previsti tra l'Orto Botanico e il Museo della Grafica. Questi eventi presenteranno opere pittoriche, libri illustrati, manoscritti, tavole botaniche, campioni di erbario e fotografie, offrendo un ampio panorama delle diverse modalità di rappresentazione e interpretazione del mondo naturale.

Qui tutti gli eventi