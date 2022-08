Cosa fare a Pisa e provincia nel penultimo weekend di agosto Qualche consiglio per sabato 20 e domenica 21 agosto

Borgi incantati, musica, visite nelle bellezze del territorio e passeggiate in vigna. Ecco cosa ha da offrire questo weekend di (quasi) fine agosto.

Il borgo di Montecatini si animerà con artisti di strada che coinvolgeranno il pubblico con spettacoli di fuoco: fachiri, danzatori, narratori, giocolieri, acrobati e clown che creeranno atmosfere suggestive, intriganti e accattivanti. Appuntamento a domenica 21 agosto con musica, banchetti di artigianato, cena itinerante.

Continua a Marina di Pisa per l’estate 2022 la grande musica sul litorale pisano, grazie al cartellone di 'Marenia NonSoloMare'. Sabato 20 agosto sul palco la tappa finale del 'Summer Talent Show 2022', una kermesse di aspiranti cantanti, ballerini, maghi, atleti, giocolieri, cabarettisti, imitatori, modelle, attori. Dopo un lungo percorso fatto di tante date e tanti aspiranti artisti, quella di Pisa è l’ultima tappa, dove i migliori si sfideranno per la vittoria finale.

Ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni vegetali. Questa volta, sabato 20 agosto, si parla degli incredibili fiori di Aristolochia gigantea.

Una visita guidata per tutto il weekend agli Arsenali Medicei, sede di un museo unico al mondo, il Museo delle Navi Antiche. Un viaggio tra le navi in legno costruite magistralmente dai Romani circa 2000 anni fa, rinvenute casualmente alla fine del secolo scorso. Sarà un'occasione per ammirare le varie tipologie di navi, mirabilmente restaurate, conservate nelle sale e per scoprire la morfologia del territorio pisano, che ha custodito per lunghi secoli i legni.

Come resistere a un bell'aperitivo tra le vigne? Se ve lo siete persi, sabato 20 agosto la Fattoria San Vito a Calci offre una p asseggiata in vigna con degustazione di vini biologici naturali a pochi passi dalla Certosa monumentale. Dopo il wine tour in vigna, spazio all'appetito!

