Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 23 e 24 marzo

Un po' di idee per sfruttare al meglio queste prime giornate di primavera con tante attività da fare all'aperto, alla scoperta di borghi o della toponomastica pisana, oppure degustando vino e olio biologici direttamente in un wine garden. Un mercato con prelibatezze da tutta Europa per chi vuole uscire dalla tradizione nostrana e poi cultura per grandi e piccini, dai musei agli spettacoli teatrali, con Caterina Guzzanti che approderà nel pisano per il suo primo spettacolo da autrice e regista, oltre che da interprete.

Durante il Mercato Europeo a Pontedera dal 21 al 24 marzo, una delegazione scozzese porterà il suo patrimonio culinario e artigianale, colorando il centro storico con il tartan Royal Stewart. Oltre alla vendita di prodotti tipici come birra artigianale e shortbreads, ci saranno esibizioni di cornamuse e una vasta selezione di accessori in lana e Harris Tweed. Un evento organizzato da Anva e Confesercenti, che promette di attirare visitatori da tutta la regione e oltre. Appuntamento in Piazza Garibaldi con oltre quaranta espositori di prodotti alimentari e artigianali tipici delle regioni europee.

L'itinerario escursionistico proposto per sabato 23 marzo parte da Vicopisano, esplorando la Pieve di Santa Maria e di San Giovanni Battista, per poi attraversare strade di campagna fino alla Chiesa di Sant'Jacopo in Lupeta, incastonata tra gli oliveti del Monte Pisano. Lungo il percorso, i partecipanti attraverseranno torrenti per raggiungere la suggestiva Chiesa di Sant'Andrea in Nocciola, caratterizzata da elementi scultorei decorativi e dalle suggestive mensole sulla facciata.

‘Secondo Lei’, scritto e diretto da Caterina Guzzanti alla sua prima prova di scrittura e regia, è lo spettacolo che andrà in scena domenica 24 marzo al Cinema Teatro Florentia di Larderello, interpretato insieme a Federico Vigorito. Con questo lavoro, Guzzanti affronta il tema universale della fragilità nelle relazioni di coppia. Lo spettacolo offre una prospettiva femminile intima e delicata sulle dinamiche nascoste dei rapporti amorosi, senza giudicare ma ponendo al centro una riflessione sulla validità dell'unione di coppia a ogni costo, mescolando dolore e ironia nel paradosso delle relazioni. Guzzanti si chiede perché spesso si cerca rifugio nell'altro anziché investire nella propria indipendenza, e perché le persone rimangono in relazioni in cui la felicità è superata dai compromessi. ‘Secondo Lei’ prova a comunicare l'incomunicabile delle esperienze umane, mostrando che le sfide delle relazioni sono universali e possono essere condivise attraverso le parole.

Lo spettacolo ‘La Bianca, la Blu e la Rossa’, presentato dalla compagnia Teatro Evento, chiude la stagione della 'domenica a teatro' presso la Città del Teatro domenica 24 marzo. La pièce, ideata e interpretata da Alice Bossi con la regia di Monica Mattioli, è un mix di mimo e clownerie che racconta la storia di una città interamente blu, dove tutto è regolato da rigide norme e routine, sconvolta dall'arrivo improvviso della Rossa, un individuo vivace e giocoso proveniente da un altro paese. Attraverso un intreccio di situazioni comiche e toccanti, lo spettacolo esplora temi di accettazione, apertura mentale e scoperta di nuove prospettive.

In vista delle festività pasquali, il Sistema Museale di Ateneo offre un coinvolgente programma di attività per bambini e adulti, progettato per esplorare il ricco patrimonio storico, artistico, naturalistico e scientifico dei musei, grazie alle visite guidate alle Collezioni Egittologiche 'Edda Bresciani' dell’Università di Pisa, pensate per tutta la famiglia. Un'occasione unica di scoperta e apprendimento che sarà replicata nell’arco del periodo pasquale.

Fiab Pisa organizza una domenica floreale con una gita in bicicletta per ammirare le camelie del Camellietum compitese in Lucchesia. La partenza in bicicletta avviene da Lucca, con due opzioni di raggiungimento da Pisa, in bici o in treno. Dopo il raggruppamento a Lucca, la direzione sarà Sant'Andrea di Compito e il Camellietum Compitese, dove è possibile partecipare a visite guidate e pranzare.

La Fattoria San Vito di Calci apre il wine garden per offrire un'esperienza di degustazione guidata di vini naturali e olio extravergine di oliva biologici, con possibilità di visita alla vigna inclusa. Durante l'evento, i visitatori potranno assaporare i vini nel giardino della cantina, accompagnati da bruschette all'olio extravergine di oliva di produzione propria. La Fattoria San Vito è una piccola azienda familiare situata a pochi passi dalla Certosa di Calci, con una produzione di vini biologici IGT toscani. La filosofia seguita in vigna e in cantina è quella dei vignaioli naturali e artigiani.

Alla scoperta dei segreti dei nomi delle strade di Pisa domenica 24 marzo con un itinerario per i curiosi che si interrogano sui nomi delle strade che percorriono nel centro cittadino, talvolta intriganti, buffi o strani: via dei battichiodi, piazza del pozzetto, via della pallacorda… Dal nome al significato e alla storia. Un viaggio nel passato porterà alla luce antiche attività, personaggi affascinanti e storie singolari.

