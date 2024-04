Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 6 e 7 aprile

Ultimo fine settimana a disposizione per visitare due mostre di livello in città, insieme a mercatini ed esperienze di puro relax. E ancora, il piacere della scoperta di luoghi e mestieri, degustazioni che accompagnano la passeggiata domenicale e un laboratorio per bambini all'aria aperta.

Ultimo fine settimana per visitare la mostra che offre una panoramica completa della vasta produzione fotografica di Steve McCurry, uno dei maestri più rinomati della fotografia contemporanea. Attraverso più di 90 scatti, la mostra racconta le storie e le emozioni che caratterizzano le immagini di McCurry da oltre 40 anni. Dai ritratti iconici alle scene di vita quotidiana in tutto il mondo, le fotografie di McCurry esplorano una vasta gamma di temi, evidenziando la dignità e l'umanità comune di persone provenienti da diverse culture e condizioni sociali. La mostra include anche un catalogo intitolato 'Icons' che offre approfondimenti sulle storie dietro le immagini più famose di McCurry.

A pochi metri di distanza, dall'altro lato dei lungarni pisani, c'è un'altra mostra meritevole di visita che chiuderà i battenti trascorso questo fine settimana. In esposizione una straordinaria selezione di capolavori delle Avanguardie del '900 provenienti dalle raccolte del Philadelphia Museum of Art, rinomato a livello internazionale per le sue collezioni d'arte e le mostre di alto livello: un'occasione unica per ammirare opere di artisti come Chagall, Dalì, Duchamp, Kandinsky, Mirò, Picasso, Matisse, Mondrian, Klee, Ernst e Gris. L'esposizione si apre con un Autoritratto di Picasso, simbolo del giovane artista che si prepara a diventare una figura centrale dell'arte del secolo. Il percorso espositivo segue una linea temporale che integra le opere con installazioni visive, sonore e multimediali, contestualizzandole storicamente e culturalmente fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

Una serie di appuntamenti, rigorosamente serali, ai Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa saranno il connubio perfetto tra svago, relax e scoperta di un luogo storico affascinante ed elegante, scelto nel 1743 dal Granduca di Toscana come residenza estiva. Il programma, che prenderà avvio con il primo appuntamento sabato 6 aprile, comprende un aperitivo con degustazione di prodotti locali e finger-food toscani, frutta fresca e piccoli dessert, con opzioni senza glutine disponibili. Gli ospiti avranno accesso alle piscine termali interne ed esterne, con idromassaggi, e riceveranno un kit termale completo. La serata sarà accompagnata da lounge music, e un'area relax sarà allestita nella piscina esterna coperta.

Senza allontanarsi troppo dallo storico palazzo termale, nella giornata di domenica 7 aprile le vie del centro di San Giuliano Terme accoglieranno un nuovo appuntamento con il mercatino 'Antiqua', dove saranno presenti operatori dell'antiquariato, del collezionismo, dell'hobbismo e del riciclo, oltre che artigiani e artisti con opere di pittura. L'evento vanta una tradizione di oltre vent'anni e ospita i migliori espositori dei rispettivi settori, offrendo ai visitatori l'opportunità di trovare pezzi unici e di pregio. Un'occasione ideale per una piacevole passeggiata accompagnata dalla vivacità del mercato.

Durante le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, che hanno preso avvio giovedì 4 aprile e termineranno domenica 7, due luoghi molto diversi ma accomunati dalla passione per la creazione di oggetti unici si aprono al pubblico: il laboratorio di tessitura Laura de Cesare a Pisa e 'Il Carato', la bottega orafa di Arianna Celleno e Sandra Ugolini a Cascina. Laura de Cesare, nel suo laboratorio, realizza opere tessili e pezzi unici privilegiando le fibre naturali. Offre visite guidate durante le quali si potrà vedere la Maestra Artigiana all'opera e sperimentare la tessitura a mano su piccoli telai allestiti con tessuti storici toscani. Nella torre civica di Cascina, 'Il Carato' ospita dimostrazioni delle varie fasi della lavorazione dei gioielli, dalla fusione del metallo alla creazione artistica.

Per le famiglie amanti dei cani che trascorreranno la domenica a Pisa, a San Rossore il 7 aprile si terrà un laboratorio interattivo pensato per i più piccoli, organizzato dal Centro Cinofilo Dobre Dog per aiutarli a scoprire il mondo dei nostri amici a quattro zampe e imparare come convivere con loro. Inoltre, sarà presentato lo spettacolo 'Aladino ma non troppo' dalla Compagnia teatrale Resta di Stucco, con due repliche. Per arricchire ulteriormente la giornata, è possibile prenotare il pranzo presso il ristorante locale, dove sarà proposto un menu appositamente pensato per l'occasione a base di sapori toscani.

Per chi vorrà spostarsi verso il mare camminando, sarà interessante farlo domenica 7 aprile con questa escursione che ripercorrerà un pezzetto di passato, con una guida esperta che racconterà come San Pietro giunse a San Piero a Grado. Dopo una visita della Basilica i partecipanti inizieranno il cammino tra i prati e lungo i canali del territorio circostante, cercando i segni delle antiche vie fluviali, dell'attività agricole e di antiche torri. Arrivati a Marina di Pisa, andranno a cercare un piccolo miracolo.

Prima edizione per questo evento domenica 7 aprile. Una manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, dove fin dalla tarda mattinata in piazza Matteotti, ai piedi del Castello dei Vicari, i visitatori potranno fare degustazioni, visite guidate ai ciliegi in fiore e al Castello dei Vicari, e un pranzo sotto le logge con le specialità della gastronomia larigiana. Un'occasione da non perdere per abbinare la scoperta di uno degli splendidi borghi del pisano, Lari, ponendo particolare attenzione alla sua Ciliegia, recentemente inserita tra i prodotti IGP dell'Unione Europea.

