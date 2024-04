Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 13 e 14 aprile

Il sole e le temperature estive previste per il fine settimana in arrivo sono l'invito perfetto per vivere qualche ora all'aria aperta, che sia in città o alla scoperta di altri territori della provincia di Pisa. Ecco le escursioni e le visite guidate più interessanti in programma tra sabato e domenica, senza dimenticare gli appuntamenti di teatro e le mostre. E poi, un weekend tutto dedicato al gioco alla Stazione Leopolda.

Green Riders Experience, che organizza il trekking astronomico 'Il cielo del Leone, la stagione delle galassie' sabato 13 aprile. Il percorso, adatto a tutte le età, esplora le costellazioni primaverili e la stagione delle galassie, con degustazione di prodotti locali e vino. L'escursione si snoderà per circa 6 km nel bosco, con arrivo previsto al ristorante Agorà di Riparbella per cena e osservazione astronomica guidata da Gianluca Beccani, astrofilo livornese. Beccani condividerà la sua passione e il suo materiale professionale, approfondendo il tema del trekking. La serata sarà arricchita dalla cucina locale e dalla degustazione di vini di qualità.

Per chi ha voglia di fare trekking in modo diverso, un'idea interessante è quella di prendere parte al Nordic Walking e al Fit & Fast Walk lungo la Via Etrusca del Ferro, da Buti a Calci. L'itinerario verrà percorso domenica 14 aprile, seguirà il percorso descritto nel libro 'La via etrusca del ferro' e offrirà l'opportunità di esplorare antichi sentieri che collegano il Tirreno all'Adriatico. Presentato da Lorenzo Maio, il libro ha ispirato l'idea di un 'archeo-trek italiano', integrando anche il Nordic Walking per promuovere il territorio e il turismo sportivo. L'itinerario, con ritorno in auto o navetta, attraversa terreni boschivi e strade forestali, con un dislivello collinare e una difficoltà considerata medio/impegnativa.

L'escursione, che avrà luogo domenica 14 aprile, propone un viaggio attraverso paesini e sentieri antichi, con partenza da Usigliano e una discesa verso la piana, ammirando una chiesa romanica. Si risale poi a Casciana Alta per godere di panorami su Lari e una passeggiata tra le sue strade. La salita a Ceppato offre viste mozzafiato, mentre il percorso porta alla terrazza panoramica del Santuario della Madonna delle Nevi e al borgo di Sant'Ermo con la sua Pieve. La discesa nella valle dell'Ecina, con i suoi mulini, è suggestiva, concludendo l'escursione a Usigliano, per una tappa finale al circolino storico.

Un'immersione nella storia della città con una piacevole camminata in quello che fu il quartiere di Foriporta, corrispondente all'attuale San Francesco. Il quartiere di Foriporta era uno dei quartieri della città medioevale, sviluppatosi al di là da Borgo fuori dalle antiche mura altomedioevali, da cui il nome.

La passeggiata prevede visita solo agli esterni e avrà luogo per le vie parlando di chiese, monumenti, palazzi e aneddoti. Appuntamento nel pomeriggio di sabato 13 aprile.

Non mancano gli spettacoli teatrali con la proposta del Teatro Nuovo di Pisa, sul cui palco, nella sera di sabato 13 aprile, si respireranno atmosfere sudamericane con 'Turistas' di Lisandro Rodriguez. Un'opera teatrale che esplora il fascino della scoperta attraverso viaggiatori guidati dalla curiosità.Il viaggio dei protagonisti è permeato di ricordi, ragionamenti e sorprese, in uno spazio isolato ma con riferimenti al mondo esterno e basato su dialoghi che affrontano temi profondi come politica, amore, e morte, offrendo uno sguardo distaccato ma tenero sulla realtà.

Primo weekend di apertura per la mostra dedicata a Monica Vitti e organizzata dal Cineclub Arsenale, che espone foto dell'attrice, locandine originali e oggetti legati ai suoi film più famosi. I visitatori potranno anche ascoltare racconti sulla sua vita e carriera tramite un QR code dedicato e partecipare con i propri pensieri e ricordi. La mostra, a ingresso gratuito, sarà accompagnata da proiezioni di film, tra cui 'Il deserto rosso' di Michelangelo Antonioni, restaurato per l'occasione. L'illustrazione del manifesto della mostra è stata realizzata dalla fumettista Alice Milani.

Gli spazi della Stazione Leopolda questo fine settimana ospiteranno il ritorno della manifestazione gratuita e adatta a grandi e piccini con un grande tema al centro, il gioco, declinato in tutte le sue forme. Saranno disponibili numerose attività, dalle ludoteche con oltre 600 titoli in prestito gratuito al mercatino dell'usato ludico. Ci sarà anche un'asta ludica, quiz con premi in giochi, e ospiti speciali come Marco Malvaldi, autore de 'I Delitti del Bar Lume', che presenterà il suo gioco da tavolo. Inoltre, ci saranno eventi come l'Epic di D&D, Larp, Othello, giochi di miniature, opere in Lego e un'area per combattere con le spade laser. Un weekend di divertimento assicurato per tutti gli amanti del gioco.

