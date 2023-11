E' stata approvata all'unanimità nel Consiglio comunale di Pisa del 6 novembre una mozione di Dritti in Comune per "interventi urgenti da assumere a fronte degli effetti pesantissimi che la mareggiata ha avuto su Marina di Pisa". Nel documento "si richiamano urgentemente il Comune, la Regione e Il Governo, ciascuno per quanto di propria competenza, a stanziare le risorse encessiarie per affrontare l’emergenza e definire un piano di sostegno a chi è stato colpito".

La mozione siglata da Una città in comune e Unione Popolare impegna il Sindaco e la Giunta "a stanziare urgentemente tutte le prime risorse necessarie per la messa in sicurezza e il ripristino dei luoghi colpiti dalla mareggiata" e "a svolgere tutte le immediate ed opportune verifiche sugli eventuali danni subiti da abitazioni, attività economiche, sociali e culturali e a procedere di conseguenza a definire un piano di sostegno economico e agevolazioni per tutti i soggetti colpiti". Al contempo il Consiglio comunale chiede che "Governo e con la Regione Toscana stanzino e rendano disponibili fondi straordinari per affrontare l’emergenza determinata dalla mareggiata".

Non ci sono riferimenti ai tagli governativi, aspetto su cui la coalizione di centrosinistra ha polemizzato con la maggioranza, la quale ha votato con i propri componenti una diversa mozione.

Altro impegno è quello per cui si investe la Prima Commissione Consiliare Permanente "a convocare rapidamente la Regione Toscana e tutte le autorità competenti per la definizione di un percorso per la realizzazione di una adeguata difesa dell’abitato di Marina di Pisa da simili eventi". Ultimo punto approvato riguarda infine "l’avvio di un percorso sia progettuale sia in termini di risorse con tutti i soggetti interessati per il ripristino degli storici retoni spazzati vai dalla mareggiata".