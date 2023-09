"E’ un vero peccato che la stagione balneare sia già chiusa a Pisa come in molte altre località toscane. Il clima più mite che si registra ad inizio autunno da qualche anno a questa parte, permetterebbe di far allungare la stagione anche fino a novembre. Ed è doppiamente un peccato che i nostri bagni siano chiusi in occasione di un evento come il 'Raduno dei Marinai' che questo fine settimana porterà migliaia di persone nella nostra città".

Analizza i risultati della stagione balneare il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci. Poi prosegue: "I rincari hanno determinato una flessione delle presenze turistiche nell’ultima stagione estiva, soprattutto tra gli italiani. A maggior ragione ritengo che dovrebbe essere sfruttato di più questo periodo dell’anno che sta diventando più allettante per le numerose famiglie che non possono permettersi di andare in vacanza ad agosto. Inoltre, se le condizioni meteorologiche lo permettono, anche tanti pisani sarebbero contenti di andare al mare fino a novembre. Senza considerare che non avere accessi al mare in questa stagione, a causa della chiusura delle attività, non permette ai cittadini di usufruire di uno spazio pubblico come il litorale. Un problema effettivo che deve trovare una soluzione. Sono convinto che l’allungamento della stagione produrrebbe degli effetti positivi dal punto di vista economico e lavorativo".