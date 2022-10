Alzi la mano chi non ama le castagne. Questi deliziosi frutti, perfetti per essere utilizzati in svariate ricette, sono uno dei simboli della cucina nella stagione autunnale: basti pensare alle caldarroste, una vera e propria delizia per il palato di grandi e piccoli. Le castagne possono essere acquistate nei supermercati o nei numerosi banchi ambulanti specializzati nella loro vendita, ma gli amanti delle passeggiate nella natura possono decidere di andare a raccoglierle in prima persona, magari insieme alla propria famiglia per una giornata all'insegna del relax e del divertimento. Vediamo quali sono i luoghi nella provincia di Pisa maggiormente consigliati per andare "a caccia" di castagne.

Le migliori zone dove fare castagne nella provincia di Pisa

Le zone maggiormente ricche di castagne del pisano sono il Chianni ed il Rivalto, i cui boschi, in questa stagione, abbondano di marroni. Anche il Monte Pisano, al di sotto dei 1.000 metri, garantisce ai "cacciatori" di castagne un buon bottino: qui i castagneti migliori si trovano a Molina di Quosa, considerati atipici in quanto si sviluppano a quote quasi pianeggianti. Altro itinerario da non perdere per gli amanti delle castagne è quello che parte dall'ex castello medievale di Buti, ai piedi del Monte Pisano. Il percorso si snoda lungo la Strada dell'Olio fino a raggiungere Certosa di Pisa, il paese di Molina di Quosa ed i boschi di Orciatico. Tappa finale l'imperdibile, e già citata, Rivalto. Difficilmente, se seguirete questo percorso, il vostro cestino rimarrà vuoto.