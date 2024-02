Calci: tutto pronto per la 18° edizione del 'Gran Premio del MonteSerra - Ragazzi del Vega 10'

Sono quasi 600 gli iscritti alla 18° edizione del 'Gran Premio del MonteSerra - Ragazzi del Vega 10', originale corsa in salita di 9,266 km in programma sabato 2 marzo, a partire dalle 14.30. Una grande famiglia per un grande evento sportivo, l’ascesa al Monte Serra con partenza dalla Certosa di Calci, organizzato ancora una volta dal Pisa Road Runners Club su iniziativa dell’Associazione dei Familiari delle vittime del Monte Serra, che ideò la manifestazione ormai 18 anni fa.

La volontà di allora, che ogni anno si rinnova sempre più forte, è quella di ricordare le 44 vittime del tragico schianto del C-130 Vega 10 sul Monte Serra, avvenuto il 3 marzo 1977. A perdere la vita furono 38 cadetti ed un ufficiale dell'Accademia Navale di Livorno e i 5 membri dell'equipaggio del velivolo, appartenenti alla 46ª Brigata Aerea di Pisa.

Non a caso, anche quest’anno l’Accademia Navale si presenterà al via con 160 iscritti, cui se ne aggiungeranno altri in rappresentanza della 46° e del Capar e soprattutto numerosi amatori e semplici cittadini, desiderosi di prendere parte ad una manifestazione podistica unica nel suo genere, sia per l’alto valore simbolico sia per le sue caratteristiche tecniche e paesaggistiche. E ci sarà spazio anche per i bambini e le bambine del territorio, tutti col pettorale 1 per la 'Mini Run' a loro riservata.

Principale organizzatore della manifestazione è Andrea Maggini, presidente del Pisa Road Runners Club, che ha salutato l’edizione numero 18, 'della maggiore età', ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a farla crescere, anno dopo anno.

"La tragedia del Vega 10 ha profondamente segnato questa comunità - ha commentato il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - e da sempre accogliamo i familiari delle vittime e i corpi militari cui appartenevano, cercando di far sì che si sentano come a casa, condividendo il ricordo dei loro cari. Ma è grazie al Gp del Monte Serra se è stato possibile veder nascere una grande famiglia, che ogni anno si ritrova per qualcosa che va ben al di là di una semplice commemorazione e di un semplice evento sportivo".

"Questa corsa, sempre molto sentita e partecipata - ha sottolineato Giovanni Musolino, in rappresentanza dell’Associazione dei Familiari delle vittime del Monte Serra - ci fa pensare che i nostri cari saranno ricordati anche in futuro. E ogni anno, nonostante le circostanza dolorosa, sapere che qui a Calci troviamo una comunità vicina, che ci supporta e che ci accoglie con affetto, ci fa sentire a casa e ci fa stare meglio, grazie all’amministrazione comunale, all’amico Massimiliano e a tutti coloro che rendono possibile e bella questa iniziativa".

La presentazione del Gp del MonteSerra 2024 si è svolta nella sala consiliare del Comune di Calci, presenti anche il comandante della 46° Giuseppe Addesa, il maresciallo ordinario del Capar Domenico Ciuffreda, la presidente della Uisp Pisa Alessandra Rossi, e Maria Luisa Gallo in rappresentanza della Consulta delle associazioni di Calci, la collaborazione delle quali è fondamentale per la realizzazione dell’evento.