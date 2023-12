Prestigioso piazzamento per Pietro Del Seppia alla Coppa del Mondo giovanile WKF Karate 1

Il cascinese Pietro Del Seppia della ASD Golden Tiger Team Karate conquista il quinto posto alla Coppa del Mondo giovanile WKF Karate 1 - Youth League Venice 2023, svoltasi dal 7 al 10 dicembre nella splendida sede del Palazzo del Turismo a Lido di Jesolo e che ha visto la partecipazione record di 4.130 atleti provenienti da 82 nazioni.

Pietro Del Seppia, iscritto nella categoria juniores +76kg insieme ad altri 94 atleti provenienti da tutto il mondo, dopo una gara lunga e complessa fatta da sei incontri con atleti di alto profilo internazionale arriva alla finale per il bronzo e per un soffio non conquista il podio.

Il quinto posto risulta stretto per l’atleta cascinese ma rimane un ottimo risultato conquistato dimostrando eccellente preparazione tecnica e atletica insieme a tenacia e dedizione nella più importante e difficile competizione giovanile di karate dell’anno. Complimenti a Pietro per i numerosi e importanti risultati sportivi conquistati che gli hanno valso la qualifica di 'Azzurro' da parte della Federazione FIJLKAM.