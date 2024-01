Il Pisa fa spazio: Nagy e Jureskin ceduti allo Spezia

Nelle battute finali del calciomercato qualcosa torna a muoversi in casa nerazzurra. Nella giornata di martedì 30 gennaio la società di via Battisti ha definito la cessione (temporanea) di uno dei pilastri delle ultime stagioni e di un elemento di secondo piano: Adam Nagy e Roko Jureskin sono passati allo Spezia.

Il centrocampista ungherese, protagonista di 85 presenze dall'agosto del 2021 a oggi con la casacca dello Sporting Club, in Liguria ritrova mister Luca D'Angelo, che ha spinto molto affinché questo affare andasse in porto. Nagy si è trasferito in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto (legato alla salvezza della formazione ligure) fino al termine dell'attuale stagione. Con le stesse modalità anche Roko Jureskin, esterno mancino che dallo scorso campionato ha trovato pochissimo spazio in nerazzurro, ha compiuto il percorso che da Pisa porta a La Spezia.

Con queste due cessioni la dirigenza nerazzurra ha liberato un altro posto nella lista Over, dopo la partenza di Ettore Gliozzi: adesso sono due le caselle che Giovanni Corrado e Stefano Stefanelli potranno provare a riempire, piazzando un paio di colpi nelle ore finali del calciomercato. Le trattative invernali termineranno alle ore 20 di giovedì 1° febbraio.