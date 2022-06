Verso la Serie B 2022-2023: manca una sola formazione per completare l'organico

Rimane un solo posto da assegnare, l'ultimo, e poi l'organico che affronterà la stagione cadetta 2022-2023 sarà ultimato. Il nome della ventesima formazione che si iscriverà al campionato di Serie B uscirà nella serata di domenica 12 giugno, al termine del ritorno della finale playoff tra Palermo e Padova. Nella gara di andata i siciliani hanno sbancato l'Euganeo con il punteggio di 0-1: al Barbera ci saranno 35mila spettatori e i veneti, per acciuffare la promozione, dovranno battere i rosanero almeno con due gol di scarto. Un successo di misura manderà la gara ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori; il pareggio o la vittoria del Palermo consentirà ai siciliani di tornare in cadetteria.

Sulla carta si preannuncia un campionato di altissimo livello, con piazze di grande prestigio e con sfide ricche di storia. Vediamo nel dettaglio come si presenta, ad ora, la nuova Serie BKT:

- Retrocesse dalla Serie A Cagliari, Genoa, Venezia.

- In organico Ascoli, Benevento, Brescia, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, Spal, Ternana.

- Promosse dalla Serie C Bari, Modena, Padova/Palermo, SudTirol