Eccellenza, Cuoiopelli: il post Falchini si chiama Tapparello

Il dietrofront di Falchini (prima confermato a Santa Croce sull'Arno, poi passato per motivi di lavoro alla Pro Livorno Sorgenti) non ha spiazzato la Cuoiopelli, la quale è corsa ai ripari, assicurandosi un attaccante di spessore come l'argentino Blas Dante Tapparello. Il classe '95, cresciuto nel Lanùs e con esperienze sia in Argentina che in Portogallo nel proprio curriculum calcistico, è arrivato in Italia la scorsa estate e nella sua prima stagione nel Belpaese ha vinto da assoluto protagonista il campionato di Eccellenza sarda con la maglia dell'Ilvamaddalena 2003, mettendo a segno 20 reti di cui una soltanto dal dischetto. Punta centrale di piede mancino, impiegabile anche come ala su ambo le fasce, Tapparello si candida ad essere la principale "bocca di fuoco" della formazione di Mister Marselli nella prossima stagione.