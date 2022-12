Eccellenza, San Miniato Basso sconfitto 2-0 dal Certaldo

Sul neutro del Bagnoli di San Romano il Certaldo batte 2-0 i "locali" del San Miniato Basso nella quindicesima giornata di Eccellenza girone A, ultima d'andata. I fiorentini in maglia viola hanno la meglio sui giallorossi con due reti siglate in apertura dei tempi. Timida reazione del San Miniato Basso nel corso del secondo tempo, ma D'Ambrosio e compagni si difendono con ordine. Ad aprire le marcature è Baccini, al 7' della prima frazione di gioco: il numero 9 certaldese, su assist di Taraj, infila Neri da posizione ravvicinata. Il raddoppio arriva nell'immediato rientro dell'intervallo, con Baccini che serve un cioccolatino a Taraj, il quale non sbaglia da due passi. Sconfitta pesante per il San Miniato Basso, che resta impantanato nei bassifondi della classifica. Il Certaldo, con questi tre punti, aggancia la Massese al sesto posto.

San Miniato Basso - Certaldo 0-2, il tabellino della partita

SAN MINIATO BASSO: Neri, Franzoni (46' Arapi) Boghean, Di Benedetto, Malanchi (50' Romeo), Cela, Anichini (62' Durante), Ciravegna, Falchini, Marabese, Chiaramonti. A disp.: Giannangeli, Scarselli, Re, Menichetti, Tremolanti, Salliu. All.: Ticciati.

CERTALDO: D'Ambrosio, Pagliai, Vecchiarelli, De Pellegrin, Salvadori, Razzanelli (60' Pampalone), Marcon (36' Nuti), Zanaj, Baccini (66' Bernardini), Martini (81' Orsucci), Taraj (86' Corsi). A disp.: Calu, Gori, Bandini, Piochi. All.: Ramerini.

Arbitro: Bonaventura Corti di Prato, coad. da Davide Meocci e Gabriele Notari di Siena

Reti: 7' Baccini, 46' Taraj

Note: ammoniti Di Benedetto, Anichini, Durante; Razzanelli, Salvadori