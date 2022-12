Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutto pronto per un nuovo weekend di Eccellenza e Promozione. Nella categoria "Regina" scocca l'ora della penultima giornata del girone di andata, con le squadre pisane tutte in campo di domenica. Al "Masini" di Santa Croce sull'Arno è derby tra Cuoiopelli e San Miniato Basso: i biancorossi per provare a riprendersi la vetta, i giallorossi per dare continuità alla vittoria di Fucecchio. Nei piani alti della classifica le capoliste Cenaia e Fratres Perignano ospitano Montespertoli e Castelfiorentino United, mentre il Tuttocuoio cerca punti importanti per uscire dalle "zone calde" contro il River Pieve al "Leporaia".

In Promozione interessante anticipo tra Geotermica e San Miniato, le due rivelazioni di questa prima metà di campionato. Domenica big match ad Uliveto Terme, con l'Urbino Taccola che riceva la corazzata Sporting Cecina. Tutto da seguire anche il duello tra un Saline in ascesa ed il Colli Marittimi secondo in classifica. Atletico Etruria e Ponsacco, reduci dai cambi in panchina, affrontano in trasferta Atletico Piombino e Castiglioncello.

Il programma completo

ECCELLENZA GIRONE A - 14ª giornata

Sabato 10 dicembre (ore 14.30)

Camaiore - Massese

Domenica 11 dicembre (ore 14.30)

Armando Picchi - Pro Livorno Sorgenti

Cenaia - Montespertoli

Certaldo - San Marco Avenza

Cuoiopelli - San Miniato Basso

Fratres Perignano - Castelfiorentino United

Pontebuggianese - Fucecchio

Tuttocuoio - River Pieve

PROMOZIONE GIRONE C - 12ª giornata

Sabato 10 dicembre (ore 14.30)

Geotermica - San Miniato

Domenica 11 dicembre (ore 14.30)

Atletico Piombino - Atletico Etruria

Castiglioncello - Ponsacco

Invictasauro - Atletico Maremma

S.Andrea - Gambassi

Saline - Colli Marittimi

Urbino Taccola - Sporting Cecina