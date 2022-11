Eccellenza e Promozione, gli anticipi: pareggiano S.Miniato Basso e Perignano, poker Geotermica

Sabato di anticipi per cinque formazioni pisane impegnate nei campionati di Eccellenza e Promozione. Nella categoria 'Regina' pareggiano San Miniato Basso e Fratres Perignano, impegnate rispettivamente contro Castelfiorentino e Ponte Buggianese.

Al 'Neri' di Castelfiorentino San Miniato Basso in vantaggio al 23' del primo tempo con Marabese, 1-1 dei locali con Nuti al 40'. Finale palpitante in cui i fiorentini sfiorano il raddoppio con Rosi e Pieracci (strepitoso Lampignano sul secondo), mentre i giallorossi possono recriminare per un fallo in area avversaria ai danni di Bracci non rilevato dal direttore di gara. A Perignano il match finisce invece con un 3-3 pirotecnico. Un gol a testa nel primo tempo: per il Ponte Buggianese va a segno Pievani, risponde il Fratres con Sciapi su rigore. Dopo un altro penalty per i pisani, stavolta fallito da Di Paola, i pistoiesi piazzano un-uno due potenzialmente letale a cavallo dell'ora di gioco con Pievani e Micchi, ma il Perignano non molla e raggiunge il pareggio finale sfruttando altri due tiri dal dischetto, trasformati in rete da Sciapi (74') e Cornacchia (95').

In Promozione i Colli Marittimi lottano ma non riescono ad interrompere la corsa a punteggio pieno (sette vittorie in sette gare) dello Sporting Cecina. Decisiva la rete dell'ex di giornata, El Falahi, al 10' della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo Cappellini salva il risultato parando un calcio di rigore. Sull'altro campo di giornata, va alla Geotermica il derby della Valdicecina contro il Saline. Apre le marcature Rispoli per la Geotermica, risponde Antonini in avvio di ripresa. I larderellini prendono poi il sopravvento e hanno la meglio con un netto 4-1 grazie ad un'altra rete di Rispoli e alla doppietta di Pellegrini.

Eccellenza girone A

Castelfiorentino United - San Miniato Basso 1-1

CASTELFIORENTINO UNITED: Lupi, Marghi (74′ Iaquinandi), Nuti, Marinari, Campatelli, Gemignani, Nidiaci, Ficarra, Cutroneo (89′ Castellacci), Rosi, Ballerini (86′ Pieracci). A disp.: Lisi, Mancini, Castellacci, Duranti, Ulivelli, Mhilli, Giani. All.: Cristiani.

SAN MINIATO BASSO: Lampignano, Franzoni, Romeo (71′ Boghean), Malanchi, Menichetti, Cela, Salliu, Anichini (60′ Di Benedetto), Chiaramonti (65′ Bracci), Marabese, Ciravegna. A disp.: Giannangeli, Nolé, Tremolanti, Taddei, Scarselli. All.: Targetti.

ARBITRO: Curcio di Siena

RETI: 23′ Marabese, 40′ Nuti

NOTE: ammoniti Marghi, Salliu, Pieracci

Fratres Perignano - Ponte Buggianese 3-3

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Pennini (61′ Giorgi), Falleni, Carani, Genovali (80′ Lucarelli), Pecci (61′ Touray), Cornacchia, Niccolai, Di Paola, Doveri, Sciapi. A disp.: Menicagli, Pruneti, Aliotta, Arapi, Ganetti, Azzoli. All.: Niccolai.

PONTE BUGGIANESE: Citti L., Cucinotta, Perillo (69′ Simi), Zocco, Citti R., Chelini, Pievani, Granucci, Micchi, Nardi (84′ Ferrari), Seghi (78′ Sali). A disp.: Grasso, Lo Russo, Capetta, Saquella, Secchi, Stobbia. All.: Gutili.

ARBITRO: Buchignani di Livorno

RETI: 8′ Pievani, 18′ rig. Sciapi, 58′ Pievani, 64′ Micchi, 74′ rig. Sciapi, 95′ Cornacchia

NOTE: espulsi Granucci e Simi; ammoniti Niccolai, Doveri, Touray, Zocco, Citti R., Pievani

Promozione girone C

Colli Marittimi - Sporting Cecina 0-1

COLLI MARITTIMI: Berrugi, Mecherini, Matteo, Mecacci, Buselli, Del Gratta, Remelli, Sarais, Biagioni, Pellegrini, Levato. A disp.: Biasci, Camerini, Mordini, Paoletti, Cacace, Gambini, Pannocchi, Lepri, Bilanceri. All.: Verdiani.

SPORTING CECINA: Cappellini, Milano C., Fiorini, Facenna, Startari, Lorenzini, Ghilli, Bardini, Folegnani, El Falahi, Diagne. A disp.: Nassi, Ajdini, Pagliai, Modica, Giannini, Turco, Skerma, Milano N., Zoppi. All.: Miano.

ARBITRO: Danesi di Pistoia

RETE: 10′ El Falahi

Saline - Geotermica 1-4

SALINE: Frongillo, Burchianti, Lepri, Matta, Salemmo, Antonini, Fabbri, Zaccariello, Borri, Rigoni, Bernardoni. A disp.: Ringressi, Balbuena, Ciampi, Rossetti, Giudici, Passalacqua, Giorgi, Sanfilippo, Cosimi. All.: Venturi.

GEOTERMICA: Rossi, Pavoletti, Burini, Falca, Caccio, Pashja, Landi, Rispoli, Pellegrini, Romeo, Zoncu. A disp.: Marrucci, Zanatta, Bimbi, Fondelli, Mannucci, Bulli, Martinez De Jesus, Penco, Monteleone. All.: Ballerini.

ARBITRO: Marino di Pisa

RETI: 43′ Rispoli, 50′ Antonini, 57′ Rispoli, 72′ Pellegrini, 78′ Pellegrini