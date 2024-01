Tegola per il Pisa: D'Alessandro si ferma per tre settimane

Le sensazioni, vedendolo uscire claudicante dal terreno dell'Arena Garibaldi al termine della sfida con lo Spezia di sabato scorso, non erano positive. Gli esami strumentali effettuati nei giorni scorsi hanno confermato la prima diagnosi: Marco D'Alessandro ha riportato una lesione muscolare di primo grado al polpaccio sinistro.

A causa di questo infortunio il forte attaccante esterno dovrà restare fermo ai box per tre settimane. Al termine di questo periodo lo staff sanitario nerazzurro valuterà le sue condizioni e stilerà una tabella per il pieno recupero. La previsione più ottimistica è di rivederlo in campo quindi tra una trentina di giorni: il numero 77 salterà sicuramente la gara col Cosenza di sabato 3 febbraio, quella con la Samp del 10 e la trasferta a Parma del 17. Timidissime speranze di un suo rientro possono essere proiettate alla gara con il Venezia del 24 febbraio.