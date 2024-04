Con un primo tempo molto buono e una ripresa caratterizzata da un po' di sofferenza di troppo, nonostante la modestia tecnica degli avversari, il Pisa conquista una vittoria meritata e pesantissima. I nerazzurri chiudono definitivamente i conti con la questione salvezza e rimangono aggrappati al gruppone che da qui al termine della stagione regolare si giocherà l'accesso ai playoff.

I nerazzurri prendono in mano il comando delle operazioni e fin dalle prime battute si mettono in mostra per un'ottima applicazione nella fase difensiva. La linea a quattro, nella quale Beruatto e Barbieri sono liberi di sgasare in attacco ogni volta che ne hanno l'occasione, accorcia con aggressività sui portatori di palla lombardi. Un atteggiamento che consente al Pisa di recuperare parecchi palloni nel cerchio della metà campo, buoni per ribaltare con rapidità il fronte del gioco. Al quarto d'ora Arena fa le prove generali del vantaggio, che arriva un minuto dopo con il rasoterra preciso di Valoti (nono centro stagionale). La Feralpisalò prova a rimettersi in carreggiata cercando l'episodio favorevole su calcio piazzato, ma nel miglior momento dei lombardi si concretizza il raddoppio pisano. Bastano tre tocchi: Nicolas rinvia sulla testa di Valoti, che di testa manda in porta Arena. L'attaccante col mancino spedisce la palla in fondo al sacco, e un paio di minuti dopo Esteves va a centimetri dal tris: il portoghese col destro disegna una parabola meravigliosa che termina sul palo interno prima di rimbalzare nuovamente in campo.

La ripresa è di marca lombarda. La Feralpisalò mette la stessa intensità che il Pisa aveva proposto nel primo tempo e crea diversi pericoli alla difesa nerazzurra. Il primo è portato da La Mantia, che da un paio di metri non riesce a superare Nicolas, bravissimo a respingere in corner. Nonostante la spinta però i verdeblu non arrivano più a calciare e il Pisa trova anche le tracce giuste per il terzo gol del pomeriggio. Lo scatto di Arena sull'imbucata perfetta di Moreo però è arrivato con un attimo di anticipo e il guardalinee segnala correttamente il fuorigioco. Poi in mischia Dubickas trova la zampata del 2-1, che rimette in discussione il risultato. Ma con un'azione personale condotta da Tourè arriva il 3-1 che chiude in anticipo la gara. Barbieri dal fondo serve a rimorchio Valoti che sigla la doppietta personale.

La partita

Chiudere definitivamente, dando una doppia mandata, il discorso salvezza e mantenere ampiamente in vita le speranze di artigliare un posto nel treno che vale i playoff. Il Pisa torna all'Arena Garibaldi dopo la brutta sconfitta di Brescia per riannodare i fili con la vittoria centrata a Pasquetta contro il Palermo. Aquilani, vista l'emergenza al centro della difesa, ritorna alla linea a quattro composta da Barbieri, Hermannsson, Calabresi e Beruatto. In porta inoltre si rivede Nicolas.

Tanto equilibrio nel primo quarto d'ora, nel quale la Feralpi bada principalmente a non prestare il fianco alla manovra insistita dei nerazzurri. Al 15' però la combinazione tra D'Alessandro e Arena manda fuori posizione la difesa lombarda: l'attaccante siciliano calcia sul primo palo, Pizzignacco si distende e devia in corner. Dalla battuta seguente la palla staziona sulla trequarti offensiva, da dove Calabresi indovina l'imbucata a centro area per Valoti: destro rasoterra di prima intenzione e palla in fondo al sacco per il vantaggio pisano.

E' un buon Pisa che riesce ad accorciare sui portatori di palla verdeblu impedendo loro di ragionare e costruire ripartenze pericolose. La pressione difensiva funziona a dovere e i nerazzurri riescono molto spesso a recuperare il pallone prima che gli avversari varchino la linea mediana. I lombardi si fanno vedere soltanto su calcio piazzato al 27', quando la respinta corta della difesa porta al tiro, da posizione defilata, Ceppitelli. Il suo destro potente è centrale e Nicolas respinge attento con i pugni.

Adesso gli ospiti trovano con più facilità gli sbocchi alla manovra e la difesa comandata da Hermannsson e Calabresi deve accelerare il fiato per opporsi. Ma con l'azione più semplice da inizio gara arriva il raddoppio. Rinvio di Nicolas sulla testa di Valoti, che con un tocco manda Arena a tu per tu con Pizzignacco. L'attaccante non indugia e col mancino spedisce la palla in porta. Trascorrono un paio di minuti ed Esteves, al termine di un'azione insistita al limite dell'area, centra il palo sfiorando il tris.

Pronti-via e il secondo tempo si apre con un miracolo provvidenziale di Nicolas. La difesa resta a guardare sul cross che pesca La Mantia tutto solo al limite dell'area piccola: il centravanti schiaccia di testa ma non angola e il portiere nerazzurro si rifugia in corner. E' il segnale di una prima parte di ripresa nella quale la Feralpisalò propone lo sforzo maggiore per riaprire i giochi. Il Pisa va eccessivamente in affanno, soprattutto quando è chiamato a ripartire in modo ragionato, ma riesce a mantenere inviolata la porta.

E al 69' Moreo (entrato al posto di uno spento Bonfanti) troverebbe anche la traccia perfetta per un cioccolatino che Arena scarta tutto solo davanti a Pizzignacco. Ma l'attaccante è scattato una frazione di secondo in anticipo e guardalinee e Var cancellano la terza gioia del pomeriggio. Intanto la Feralpi non riesce a spingere con la stessa intensità della parte centrale del secondo tempo, ma con un pallone un po' casuale sparato in mezzo all'area Dubickas sul secondo palo trova la zampata che riapre i giochi. Ma con una bella azione combinata tra Tourè e Brignani arriva la terza rete che chiude definitivamente i conti: Valoti arriva a rimorchio e col destro piazza la palla all'angolino, siglando la sua doppietta personale.

Il tabellino

Pisa-Feralpisalò 3-1

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Hermannsson, Calabresi (83' De Vitis), Beruatto; Esteves (54' Tourè), Marin; D'Alessandro (83' Veloso), Valoti, Arena (70' Torregrossa); Bonfanti (54' Moreo). All. Aquilani

Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Letizia (69' Manzari); Felici, Kourfalidis (79' Attys), Fiordilino, Zennaro, Martella (61' Tonetto); Compagnon (69' Dubickas), La Mantia (61' Butic). All. Zaffaroni

Reti: 16' Valoti (P), 38' Arena (P), 83' Dubickas (F), 93' Valoti (P)

Ammoniti: Bergonzi (F), Beruatto (P), Esteves (P), Ceppitelli (F), Kourfalidis (F), Moreo (P)

Note: arbitro Monaldi; angoli 5-7 (3-3); recupero 3' e 6'