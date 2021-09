Verso Pisa-Reggina: biglietti in vendita dal pomeriggio

Dalle ore 16 di lunedì 27 settembre sul circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati si potrà acquistare in prelazione il tagliando per la gara del 2 ottobre

Dopo il bellissimo pareggio conquistato ieri sul campo della corazzata Parma, l'entusiasmo attorno al Pisa Sporting Club è ancora più grande. I tifosi, presenti in oltre 2.500 unità sui gradoni del Tardini nonostante un pomeriggio di pioggia battente e incessante, sono già pronti a rispondere presente alla chiamata per il prossimo impegno: sabato 2 ottobre all'Arena Garibaldi arriverà la Reggina (ore 16.15). Per questa gara, valida per il settimo turno di Serie B, i biglietti verranno messi in vendita nel pomeriggio di lunedì 27 settembre.

La modalità di acquisto dei tagliandi è la medesima di quella organizzata per le precedenti sfide casalinghe: due giorni di prelazione per i vecchi abbonati della stagione 2019-20 e tutti coloro i quali possiedono il voucher ottenuto in concomitanza con l'acquisto della nuova maglia ufficiale della squadra 2021-22, poi via alla vendita libera per tutti i posti rimasti invenduti. Che, lo ricordiamo, sono ancora il 50% di quelli realmente a disposizione nell'Arena Garibaldi: quindi circa 4.500. Dalla successiva partita interna, contro il Pordenone domenica 24 ottobre, potrebbe esserci la sostanziale novità: stando alle ultime voci di corridoio (che trovano conferme di fatto tra la politica e il Cts), la capienza degli stadi sarà aumentata al 75%.

Apertura prevendita on line. Lunedì 27 settembre (ore 16) sul circuito Ticketone.

Apertura prevendita botteghino. Lunedì 27 settembre (ore 16) presso:

- Pisa Store (via Oberdan - Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

Il Pisa Store di via Oberdan martedì 28 settembre resterà chiuso al mattino per riallestimento locali.

La prelazione non potrà intendersi riferita al posto fisico ma solo ed esclusivamente al settore di riferimento dell’abbonamento di cui si era in possesso. Questo, ovviamente, a causa delle restrizioni previste dai protocolli vigenti in materia di prevenzione Covid-19. I titolari di voucher biglietteria (esempio, rimborsi passate stagioni) potranno usufruirne solo ed esclusivamente recandosi fisicamente presso il Pisa Store di via Oberdan - Borgo Largo 22. Chi ha acquistato in promozione la maglia ufficiale per la stagione in corso, ottenendo così un voucher di prelazione, avrà diritto ad usufruire dello stesso anche per l’acquisto dei biglietti in oggetto: ovviamente solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store (via Oberdan - Borgo Largo 22).

Vendita libera. Inizierà mercoledì 29 settembre (ore 10), salvo esaurimento dei tagliandi disponibili.