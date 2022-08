Pontedera femminile, clamoroso ribaltone: Emiliano Tarabusi subentra a Roberto Mirri

Serie C femminile

È già finita tra Roberto Mirri e il Pontedera femminile. Come comunicato nella mattinata odierna dalla società granata, la decisione di rescindere il contratto con l'ex tecnico della Pistoiese dopo meno di un mese è maturata a seguito di alcuni incontri durante i quali sono emerse differenze di vedute rispetto al progetto da portare avanti nei prossimi tre anni. La guida della squadra (reduce da 7 anni di gestione Renzo Ulivieri) è stata quindi affidata ad Emiliano Tarabusi, tecnico con diverse esperienze nel calcio dilettantistico maschile. Il nuovo allenatore sta già dirigendo la preparazione delle granatine, cominciata ieri (16 agosto), in vista del prossimo campionato di Serie C.