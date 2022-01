Promozione, Colli Marittimi: vittoria 2-0 nel recupero contro il Saline

Girone C

Promozione Toscana Girone C

Squadra in casa Saline

Tre punti importanti per il Colli Marittimi, che batte 2-0 il Saline nel recupero dell'undicesima giornata e aggancia lo Sporting Cecina in vetta alla classifica, ma con due partite in meno rispetto ai rossoblù. Al "Rossetti" di Cecina, prestazione maiuscola degli uomini di Venturi, che chiudono la pratica già nel primo tempo con le reti di Gazzanelli al 15', servito di tacco da Milano, e di Lepri al 37', imbeccato da Gazzanelli nelle vesti di assist-man.

Saline - Colli Marittimi 0-2, il tabellino della partita

SALINE: Puccioni, Canessa, Barbafiera, Capanni, Nuzzi, Burchianti G., Favilli, Pacini, Rossi, Rossetti, Spagnoli. A disp.: Sulejmani, Ciampi, Oldoli, Filippi, Cavallini, Di Giulio, Braccini. All.: Guarguaglini.

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Startari, Giari, Cosimi, Matta, Nigiotti, Fabbri, Gazzanelli, Milano, El Falahi, Lepri. A disp.: Cappellini, Giovannoni, Di Stefano, Cacace, Calabrese, Camerini, Sanfilippo, Zaccaria, Giudici. All.: Venturi.

Arbitro: Sorvillo di Piombino

Reti: 15' Gazzanelli, 37' Lepri