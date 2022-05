Promozione, domenica 22 maggio al via playoff e playout

Scatta l'ora di playoff e playout: nel pomeriggio di domenica 22 maggio (calcio d'inizio alle ore 16) si alzerà il sipario sulla fase clou della stagione nel campionato di Promozione girone C.

Nel cammino verso l'Eccellenza, Urbino Taccola ed Atletico Etruria si affrontano in gara secca per decretare l'avversaria nella finale di domenica 29 maggio contro lo Sporting Cecina, già qualificato in virtù della "forbice". I due precedenti stagionali tra le due squadre hanno visto in entrambi i casi esultare i biancoblù di mister Traversa (2-1 ad Uliveto Terme e 1-0 a Collesalvetti), ma a partire favoriti sono i biancorossi di mister Roventini, i quali giocano in casa al Comunale di Uliveto Terme e possono contare su due risultati su tre al termine di tempi regolamentari e supplementari, in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare.

Per quanto riguarda i playout è in programma invece un doppio confronto, spalmato su gare di andata e ritorno, con prima gara in casa della squadra peggio posizionata al termine della stagione regolare. Il Gambassi (penultimo) ospita dunque il Venturina (quintultimo): una vittoria a testa nei due scontri diretti, entrambe maturate in trasferta (0-1 a Venturina, 0-2 a Gambassi). Nell'altro spareggio, duello pisano tra Forcoli Valdera (terzultimo) e Saline (quartultimo) al "Brunner": i precedenti stagionali sorridono ai volterrani, con una vittoria in casa (3-2) e un pareggio fuori (0-0). In caso di parità al termine delle due gare conquisterà la permanenza nella categoria la squadra meglio piazzata nella stagione regolare. Gare di ritorno domenica 29 maggio.