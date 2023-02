Il Pontedera vuol riprendere la marcia, ma occhio al San Donato da trasferta

Una vittoria per dare un nuovo slancio alla stagione. Domani, domenica 26 febbraio (calcio d'inizio alle 14.30), il Pontedera ospita al Mannucci il San Donato Tavarnelle per la ventinovesima giornata del girone B di Serie C. Non è un momento semplice per i granata: i numeri parlano di un punto raccolto nelle ultime tre gare e di sei nelle otto partite disputate nel 2023. Quella contro i gialloblù chiantigiani rappresenta la prima tappa di un trittico completato dalle due trasferte consecutive in casa di Torres e Rimini: tre sfide che vedono la truppa di Canzi partire, sulla carta, con i favori del pronostico e dunque fondamentali nella corsa al miglior piazzamento possibile nella griglia playoff (al momento settima piazza con 42 punti). Per riuscirci, sarà necessario ritrovare una maggior incisività sotto porta: Nicastro e compagni hanno messo a referto solo due gol nelle ultime quattro partite interne (entrambi nella vittoria contro l'Alessandria).

Lotta invece per la salvezza il San Donato Tavarnelle, quintultimo a quota 27. La formazione allenata dall'ex calciatore professionista (al Pisa dal 2007 al 2009) Daniele Buzzegoli, subentrato a Lamberto Magrini lo scorso 14 novembre con la squadra ultima in classifica, sta vivendo una buona stagione alla prima volta assoluta nella terza serie professionistica. Abbonati al pareggio (ben dodici segni "X", di più solo l'Olbia con tredici), i gialloblù hanno costruito le loro fortune soprattutto in trasferta, dove non perdono dal 3 dicembre (3-2 a Cesena) ed hanno conquistato un bottino di 17 punti. Il marcatore principe è l'ala Federico Russo, autore di 7 reti.