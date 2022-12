Il Mobilieri Ponsacco prova a ripartire. Contro la Flaminia sabato in anticipo

Cambio programma per il match tra Flaminia e Mobilieri Ponsacco, valido per la sedicesima e penultima giornata del girone d'andata di Serie D girone E. La gara in programma al "Turiddu Madami" di Civita Castellana si giocherà in anticipo sabato 17 dicembre con inizio alle ore 14.30, anziché domenica 18 (allo stesso orario) come originariamente previsto. Un'opportunità per entrambe le formazioni di arrivare con un giorno in più di riposo all'impegno infrasettimanale di mercoledì 21 dicembre, che vedrà il Mobilieri chiudere il 2022 al "Comunale" contro la Sangiovannese, mentre la Flaminia sarà ospite del Città di Castello. I rossoblù di Bozzi, reduci da tre sconfitte consecutive, arrivano all'ostica trasferta laziale (Flaminia in zona playoff) con la necessità di reagire per non farsi risucchiare nella parte destra della classifica.