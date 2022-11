Il Mobilieri Ponsacco cala il poker a Trestina: Mencagli e Nieri sugli scudi

Colpaccio del Mobilieri Ponsacco, che vince con un netto 4-1 sull'ostico campo dello Sporting Trestina e con questi tre punti sale a ridosso della zona playoff di Serie D girone E (-1 dal Livorno). Un successo ottenuto in rimonta dai rossoblù, trascinati dal tandem d'attacco Mencagli-Nieri. Al "Casini" i padroni di casa aprono le danze al 19': cross da sinistra di Mariucci, sul secondo palo sbuca Brevi che insacca. Un episodio rimette subito in carreggiata il Mobilieri: Ceccuzzi tocca di mano in area locale, il direttore di gara vede e assegna un calcio di rigore ai rossoblù; dagli undici metri va Mencagli, Vaccarecci respinge, ma il numero 11 ribadisce in rete. Il primo tempo si chiude in parità. Pochi minuti dopo il rientro dall'intervallo il Mobilieri completa la rimonta: splendida verticalizzazione di Bardini per Nieri, che si invola verso la porta e batte Vaccarecci a tu per tu. Il match prende una piega ancor più netta dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Della Spoletina, che lascia il Trestina in inferiorità numerica per il quarto d'ora finale. I ragazzi di Bozzi chiudono i conti: all'82' Nieri sigla l'1-3 su servizio di Mencagli, al 90' lo stesso Mencagli firma il poker con un diagonale al termine di una ripartenza. Il Mobilieri vola.

Sporting Trestina - Mobilieri Ponsacco 1-4, il tabellino della partita

SPORTING TRESTINA: Vaccarecci, Convito, Bologna, Della Spoletina, Cenerini, Ceccuzzi, Brevi, Gramaccia, Di Cato, Belli, Mariucci. A disp.: Montanari, Grea, Magalotti, Bucci, Sirci, Brunetti, Barbarossa, Laurenzi, Bazzoffia. All.: Marmorini.

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Zaccagnini, Macchi, Bardini, Rossi, De Vito, Marcucci, Carli, Nieri, Bertolini, Mencagli. A disp.: Sbrana, Lici, Patronelli, Franco, Accorsini, Baggiani, Lunghi, Bellucci, Vanni. All.: Bozzi.

Arbitro: Zini di Udine

Reti: 19' Brevi, 24' rig. Mencagli, 49' Nieri, 82' Nieri, 90' Mencagli

Note: espulso Della Spoletina al 75'