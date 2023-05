Il Mobilieri Ponsacco si gioca la salvezza in D. L'appello della sindaca Brogi: "Per vincere serve il supporto di tutta la città"

Tutto in novanta minuti. Il Mobilieri Ponsacco si appresta ad affrontare la partita più importante della sua stagione, in programma domenica 14 maggio, ore 15, contro la compagine umbra dello Sporting Trestina. Tra le mura amiche del Comunale, i rossoblù si giocheranno la permanenza nel prestigioso campionato di Serie D. La società ponsacchina e l'amministrazione comunale chiamano a raccolta la città.

"Chiediamo ai tifosi - dichiara la sindaca Francesca Brogi - di venire allo stadio perché la squadra domenica ha bisogno del vostro supporto. Sappiamo che è stata una stagione difficile condizionata anche da problemi di natura impiantistica, ma stiamo lavorando affinché nei prossimi mesi Ponsacco possa avere uno stadio all’altezza delle aspettative dei tifosi e non solo. Forza Ponsacco e tutti al Comunale a tifare i colori rossoblù".

Si unisce all'appello anche l’assessore allo sport Francesco Vanni. "Una stagione - aggiunge Vanni - da considerarsi in maniera positiva. La società si è stanziata quest'anno ed è riuscita a ricreare un Settore Giovanile limitando la fuga dei ragazzi del territorio verso altri Comuni, dando la possibilità a chi vuole iniziare a praticare questo sport di poterlo fare a casa sua senza spostarsi altrove. In merito alla Prima squadra invece possiamo dire che quest'anno abbiamo potuto rivedere un calcio di livello, ospitando al Comunale società di blasone come Livorno ed Arezzo. Dispiace dover disputare i play out, forse ha pesato la giovane età della rosa ma sono certo che domenica vedremo una grande partita".

"Sarà importante la vicinanza dei nostri tifosi - conclude il presidente del Mobilieri, Valerio Sisti - per una partita per noi decisiva. Ci giochiamo la possibilità di giocare ancora a questo livello e per riuscirci chiediamo l’aiuto di tutti".