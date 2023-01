La Viareggio Cup "modifica" la Serie D: il nuovo calendario

Con l'ufficializzazione delle date di svolgimento della 73ª edizione della Viareggio Cup (29 marzo - 3 aprile), a cui parteciperà la Rappresentativa Serie D, il Dipartimento Interregionale ha disposto le seguenti modifiche al calendario del campionato della massima serie dilettantistica: la 10ª giornata di ritorno (12ª dei Gironi A e D) è stata anticipata dal 19 al 12 marzo, mentre l’11ª giornata di ritorno (13ª dei Gironi A e D) dal 26 al 19 marzo. Slitta dunque al 26 marzo la domenica di sosta. Dal 2 aprile si riprenderà con il calendario invariato. In virtù del raduno della selezione guidata da Giuliano Giannichedda fissato per il 16 marzo, le squadre con uno o più calciatori convocati nella Rappresentativa possono richiedere l'anticipo al 15 marzo delle partite in programma il 19.