Agli impianti di Pardossi ritorna il Torneo 24 Ore

Dopo tre anni di stop a causa del Covid (ultima edizione nel 2019) a Pontedera torna un evento sportivo che è una tradizione. Si tratta del Torneo 24 Ore, che va in scena a partire da domani sera, venerdì 10 giugno, negli impianti comunali della frazione di Pardossi, con l'organizzazione della associazione sportiva Asd Pardossi Calcio 97. La formula è davvero unica. Si comincerà a giocare alle ore 21.30 e si andrà avanti, con la fase a gironi, fino al mattino successivo, con la disputa delle partite per tutta la notte. Dopo la pausa nelle ore più calde, si ricomincerà nel pomeriggio di sabato per la fase finale, fino ad arrivare a decretare la squadra vincitrice intorno alle 21.30 e coprendo così un intero torneo nell'arco delle 24 ore. Quella al via domani è solo la prima delle tre parti del Torneo 24 Ore. Si parte col calcio a sette maschile, dove sono iscritte 15 squadre, si prosegue nel prossimo fine settimana col calcio a 5 femminile e si chiude l'ultimo weekend di giugno col calcio a 5 maschile. Ingresso libero e divertimento assicurato.