Le donne della Trident Sport Pontedera campionesse interprovinciali Uisp di volley

Ricevute e premiate, nella sala del Consiglio Comunale di Pontedera dal sindaco Matteo Franconi, le atlete della società Trident Sport che, pochi giorni fa, si sono fregiate del titolo di campionesse interprovinciali (Pisa, Lucca, Livorno) Uisp di volley per la stagione 2021/22. Una vittoria che vale doppio, perchè se è vero che si tratta di sport amatoriale, è fondamentale sottolineare la dedizione di queste ragazze, tutte con un passato agonistico e che non hanno mai mollato la pallavolo, mettendola assieme a impegni familiari e lavorativi.

Una bella storia di valori, impegno e passione, che ha accomunato un team formato quasi per intero da 'Super Mamme', per le quali il volley rimane un punto di riferimento fondamentale. Ecco i nomi delle atlete, per molte di loro un passato nella storica società Vbc di Pontedera, che hanno vinto il titolo: Ilaria Bianchi, Marika De Nisco, Cristiana Falconcini, Simona Fiori, Elena Degl'Innocenti, Denise Licarotti, Eleonora Mangiaricotte, Valeria Merlini, Rachele Prosperi, Ambra Russo, Nubia Tognoni, Veronica Toniolo, Sara Zagaglia. L'allenatore è Fabio Giannotti, il dirigente accompagnatore è David Barontini. La società Trident Sport Pontedera è presieduta da Matteo Marconcini, Gianluca Lugil e Andrea Macchi.

Alla squadra, al team tecnico e alla dirigenza, sono andati i complimenti del sindaco per i traguardi ottenuti: "Un esempio di determinazione e di valori sportivi portati avanti con passione in maniera perfetta", ha sottolineato Franconi.