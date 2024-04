Sarà ancora una volta il Canale dei Navicelli, sabato 13 e domenica 14 aprile, a ospitare il Campionato Italiano di Fondo, indetto dalla Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso (FICSF) e organizzato dalla società 'VV.F. Billi-Masi' in collaborazione con la Port Authority e il patrocinio di Coni Toscana, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Veterani dello Sport. Con più di 300 equipaggi che scenderanno in acqua per la manifestazione, si conteranno un totale di oltre 500 atleti in forza a 40 società.

Il programma prevede le competizioni per Gozzo Nazionale ed Elba (singoli) a partire dalle 12.30 di sabato 13 aprile e per Jole Lariana, Elba (doppi) e VIP 7,50 (voga in piedi) a partire dalle 9.15 di domenica 14 aprile. Gli equipaggi a bordo dei Gozzi percorreranno un totale di 3000 metri, Jole Lariane, VIP 7,50 (2 di punta Seniores e Master) 4000 mentre ELBA, VIP 7,50 (vallesana e 2 di punta Allievi-Juniores) si fermeranno a 2000.

Si tratta del quarto anno consecutivo in cui la Port Authority di Pisa, con il suo canale dei Navicelli, ospiterà la manifestazione, grazie a un protocollo siglato tra società partecipata e FICSF, comitato organizzatore, in virtù del quale sono disciplinati aspetti organizzativi e di sicurezza delle società e degli atleti in gara. Il campionato è stato presentato con una conferenza stampa mercoledì 10 aprile presso la sede della Port Authority.

"Fin dal mio insediamento in questa presidenza - ha dichiarato il presidente della Port Authority di Pisa, l’ingegner Luciano Del Seppia - penso che sia indispensabile la coesistenza di due attività: quella lavorativa e quella sportiva, che insieme contribuiscono allo sviluppo sociale, nostro obiettivo di lungo termine per la città di Pisa, tale già da prima del mio arrivo. Quindi sono contento di rendere l’area fruibile all’attività remiera a tutti i livelli. Il nostro impegno è possibile anche grazie all’appoggio dell’amministrazione comunale con l’assessore Scarpa e, per questa manifestazione nello specifico, grazie anche ai Vigili del Fuoco con cui intendo costruire una collaborazione, oltre che per le attività propriamente più attinenti al Corpo, anche in ambito sportivo". Per fare ciò, il presidente Del Seppia ha proposto, in sede di conferenza stampa presso l’auditorium 'Roberto Gagliardi', "di offrire un supporto formativo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche medico. Una proposta che spero venga accolta con entusiasmo dai nostri stakeholder, che renderebbe il Canale dei Navicelli un vero e proprio hub di riferimento per lo sport a Pisa".

"L’amministrazione comunale è molto soddisfatta del sinergismo che si è innescato con la Port Authority e ne sostiene le attività, sposando la sua visione di lungo raggio - ha dichiarato l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa - che va a vantaggio del nostro territorio e della nostra città. Ringrazio la Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso per aver scelto ancora Pisa per lo svolgimento di questa manifestazione che porterà numeri importanti a livello sportivo, ma capaci anche di creare un indotto economico e turistico, e ringrazio il presidente Del Seppia che rende disponibile il Canale dei Navicelli per le gare. Vorrei infine sottolineare il gran lavoro dei tecnici Luca Gagetti e Alessandro Simoncini: le loro competenze ed esperienze ci permettono di attuare il nostro obiettivo di rilanciare gli sport remieri a Pisa, rendendo la città sempre più protagonista dello sport a livello nazionale".