Dream Volley 'sei' irresistibile: sesto scudetto per le ragazze del sitting volley

Grande festa ieri al centro sportivo del Dream Volley per i risultati delle atlete del sitting volley, Sesto scudetto e bronzo alla Euroleague in Polonia. Risultati premianti per il costante impegno dell’allenatrice e di tutta la squadra: ragazze che costituiscono orgoglio per tutto il centro sportivo. La società, con i consiglieri Armanda e Carlo Boccardo, Roberto Lupetti e Alessandro Lazzeroni, la direzione tecnica, e presente tutta la compagine sitting giallo blu, maschile e femminile, capitanata da Eva Ceccatelli, ha voluto ringraziare tutti coloro, molto numerosi, che a vario titolo hanno sostenuto e sostengono questa importante attività inclusiva che il Dream porta avanti dal 2015.

Alla cerimonia erano presenti la Regione Toscana con il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il Comune di Pisa con l’assessore allo sport Frida Scarpa, l’assessore alla disabilità Giulia Gambini e la consigliera Antonietta Scognamiglio; il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, il presidente del Centro Sportivo Italiano Alfonso Nardella, oltre al rappresentante Avis Mario Bruselli, al garante delle disabilità Alessandro Di Ciolo, al Comitato Paralimpico con il vicepresidente Antonio Agostinelli e in ultimo alla Federazione Italiana Pallavolo (il presidente regionale Gianmarco Modi e Alessandro Del Seppia).

Gradita presenza le società sportive 'amiche' del Dream: a parte le società del Centro Sportivo, Matteo Gorini per Dream Basket Pisa e Marina Polacco per skating academy, hanno festeggiato anche Nicola Mariani per Migliarino Volley, Luca Benedettini di GMV Basket, Giorgio Nazzi di Era Volley Project. Tra gli altri sostenitori i rappresentanti del Rotary Club Pacinotti, nelle persone del presidente Simone Morganti e dei past president Alda Malasoma e Massimo Lupetti e new entry Gianluca Cagiano, Ceo di Apparound Spa che quest’anno ha sposato la causa del sitting, proprio iniziando dalla Euroleague in Polonia. In ultimo è stata graditissima la partecipazione di Luisa Rizzitelli, presidentessa della Associazione Italiana Atlete, che in vario modo da anni sostiene le ragazze gialloblu e tutto il Dream.