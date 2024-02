Ancora una prestazione opaca per la Pallavolo Cascina

Niente da fare per le cascinesi, che ancora una volta cedono per 3-1 mettendo in campo sprazzi di buona pallavolo, alternati a fasi di blackout che non ci consentono di concretizzare i vantaggi accumulati. Si parte con Tommasini in regia opposta a Lemmi, Papeschi e Corti E. schiacciatrici, Lenzi e Sgherri sul centro, Di Matteo libero. Il primo set è di marca biancorossa. Dopo un iniziale vantaggio Oasi, sono le biancorosse a schiacciare sull'acceleratore, trascinate in attacco da Lemmi e Sgherri brave ad eludere la fisicità del muro locale. L'equilibrio dura fino alla metà del set, quando un break al servizio di capitan Corti consente a Cascna di prendere margine e mantenerlo fino al termine del parziale 21-25, 0-1.

Nella seconda frazione cambia l'inerzia. Le viareggine trovano maggior continuità in seconda linea e riescono a

sfruttare qualità ed esperienza dei propri attaccanti. Il coach prova a dare una sterzata con 2 time out e un doppio

cambio. Del Pecchia e Ging (classe 2008: esordio in prima squadra) subentrano a Tommasini e Lemmi, ma il recupero dura lo spazio di pochi punti. L'Oasi chiude con autorevolezza e si porta in parità 25-14, 1-1.

Il terzo set, come spesso accaduto nel corso di questa stagione, è quello dei rimpianti. Le biancorosse partono forte e

guadagnano un vantaggio considerevole che mantengono fino oltre la metà del set. Le viareggine sembrano

rassegnate ad inseguire, ma sul più bello ecco il blackout che vanifica gli sforzi. Il più sembra fatto, ma sul 18-22 le

ragazze cascinesi perdono lucidità ed efficacia. La seconda linea soffre, la costruzione fatica a dare ordine e logica alla

prima linea e l'attacco, fino a quel momento in palla, accusa il colpo proponendo soluzioni estemporanee che

favoriscono la difesa locale. L'Oasi ringrazia e senza farsi pregare si porta in vantaggio 25-22, 2-1.

Alla ripresa c'è Passerini dentro per Lenzi e le cascinesi provano a scuotersi. La frazione è combattuta, con le padrone

di casa che cercano di fuggire, ma restano sempre a non più di 2-3 lunghezze di distanza. Rientra Del Pecchia per

Tommasini e c'è un ultimo sussulto finale. 2 azioni lunghe e ben finalizzate riportano Cascina a -2, ma l'entusiasmo dura lo spazio di pochi attimi, quando un mani out viareggino chiude set e partita, 25-22, 3-1.

Ancora un risultato sfavorevole per le biancorosse, che pur con qualche defezione e cambio di ruolo, dimostrano una

volta di più di potersela giocare alla pari con chiunque. Per fare risultato serve però maggior continuità nell'arco di

tutta la gara e un pizzico di convinzione in più nei momenti decisivi. Il periodo dal punto di vista dei risultati non è sicuramente dei più rosei, Cascina deve quindi compattarsi ancor di più e gettare il cuore oltre l'ostacolo.