La Pallavolo Cascina torna da Livorno a mani vuote

Arriva una sconfitta per la Pallavolo Cascina nella difficile trasferta di Livorno, al cospetto di una squadra molto forte, unica fino ad oggi in grado di stare in scia della capolista Porcari. Cascina parte con Del Pecchia in regia opposta a Corti E., Sgherri e Corti F. schiacciatrici, Lenzi e Passerini al centro, Di Matteo libero. L’avvio è promettente, le due squadre si danno battaglia punto su punto e si avvicendano alla guida del set. Le padrone di casa provano a scappare dopo il 15, ma è puntuale la reazione delle cascinesi che si rifanno sotto sul 19 pari. Entra nella mischia anche Ferri a dar manforte alla seconda linea e l’equilibrio si mantiene fino al 22, quando un primo tempo e un attacco da posto 2 del forte opposto locale, fanno pendere l’ago della bilancia verso Livorno 25- 22, 1-0.

Poca storia nella seconda frazione: il Volley Livorno spinge forte sia al servizio che in prima linea e le ragazze biancorosse faticano a contenere la fisicità delle avversarie. Il coach prova ad invertire l’inerzia prima con un time out e poi optando per il doppio cambio con l’ingresso di Lemmi e Frattoni (entrambe classe 2005, ma se Blessing è ormai una 'veterana' della categoria, per Giorgia era addirittura l’esordio al palleggio in Serie C). La reazione c’è, ma non è

abbastanza per rimettere in discussione il parziale. Ancora Ferri a dare il proprio contributo sulla linea difensiva, ma

le padrone di casa non ammettono replica e si portano sul doppio vantaggio 25-13, 2-0.

Grande reazione nel terzo set da parte delle biancorosse che sembrano ritrovare ritmo e compattezza. Il servizio

torna ad essere efficace come in avvio di gara e Papeschi appena subentrata mette ordine in seconda linea. Di

Matteo difende una grande quantità di palloni e la squadra di casa fa più fatica a mettere palla a terra divenendo via

via più fallosa. Le cascinesi sono brave ad approfittarne e chiudono con margine riaprendo il match 15-25, 2-1.

Il 'buon vento' sembra perdurare anche nella quarta frazione con le due squadre protagoniste di azioni concitate e

bellissimi scambi nei primi punti. L’equilibrio purtroppo si mantiene solo fino al 10-10, quando un lungo break

dell’opposto locale in battuta traccia il solco e scalfisce verve e sicurezze delle cascinesi. C’è spazio per un ultimo

sussulto, con Frattoni ancora dentro in regia, e le biancorosse si riportano a -4. Livorno però è squadra con

molta qualità ed esperienza, non si fa intimorire dalla reazione e chiude con margine e merito 25-19, 3-1.

Risultato che non deve incidere troppo sulle certezze delle cascinesi. La squadra è giovane (a referto 9 ragazze Under 20 sulle 12 a disposizione del coach), con molte atlete alle prime esperienze in categoria, per cui alti e bassi all’interno del percorso erano e sono inevitabili. Il livello delle altre squadre è molto alto ed ogni sabato c’è una nuova sfida da affrontare, un’asticella da alzare, e un limite da provare a superare. E' con questo spirito che Cascina deve rimboccarsi le maniche e continuare ad allenarsi al meglio per affrontare le prossime sfide. L’appuntamento è per sabato 17 febbraio alla 'Galilei' alle 21, quando arriverà la Pallavolo Casciavola per il derby di ritorno.