La Pallavolo Cascina non sbaglia contro il Volley Prato

Alla 'Galilei' la squadra biancorossa conferma il pronostico e riesce ad aver ragione, non senza qualche apprensione finale, di un Prato mai domo che ha dimostrato di voler rimanere attaccato alla partita in tutti e tre i set. Orsolini parte con Bernardini al palleggio in diagonale all’opposto Salvini, Armani e Di Nasso all’ala, Zucchini e Germelli al centro e Pergolesi libero a caposaldo della difesa.

Inizio equilibrato in cui i cascinesi faticano ad interpretare il gioco avversario e concedono qualche errore di troppo. Una volta riorganizzati mettono decisamente la testa avanti, ma i rossoblu ospiti sono bravi a non farsi staccare troppo e addirittura impattano a 18. Strategicamente decisivi gli ingressi di Leli in seconda linea, di Filippi sulla linea di attacco e infine di Boaretti a completare l’ormai classico doppio cambio 'dilazionato'. 25-21, 1-0.

Partono subito forte i biancorossi nel secondo (4-1, 12-5, 14-6) mostrando un’ottima correlazione muro difesa che permette continui attacchi nelle fasi sul servizio cascinese. Paradossi dà il cambio a Germelli e successivamente (15-9) entra Tripiccione per Armani. Sembra filare tutto liscio, ma Prato non ci sta e da -7 (17-10), complice un calo di attenzione dei biancorossi e grazie ad un paio di bei muri vincenti (time out di Orsolini sul 17-13), si porta addirittura a -2 (17-15). Fa il suo ingresso Rosati per capitan Di Nasso e due muri punto consecutivi danno il là al decisivo stacco finale (25-19, 2-0).

Il parziale successivo inizia con Paradossi confermato al centro e la classica (colpevole) rilassatezza 'da terzo set' permette un equilibrio quasi assoluto con Cascina che non riesce a scrollarsi di dosso gli avversari fino al 12-9. Entra Leli per Armani (12-10). Prato ricuce l’esiguo svantaggio (13-13) e rilancia (15-16). Time out di Orsolini a rimettere ordine. Rientra Armani per Leli in prima linea (16-16), ma gli ospiti sorpassano nuovamente 17-19. Entrano al solito Filippi per Bernardini (19-20) e Boaretti per Salvini (19-21) a mantenere l’attacco a 3.

Finalmente, grazie ad un attacco di Di Nasso e successivo attacco fuori ospite, Cascina inverte il cambio palla e annulla il break di svantaggio impattando a 22. Sul 23 pari Salvini chiude il cambio con Boaretti e subito dopo Di Nasso regala il match point. Salvini ha la palla per chiudere, ma spara fuori (24-24). Bernardini chiude il cambio con Filippi. Una doppia di Paradossi consegna il set point a Prato, ma Orsolini è pronto a giocarsi l’ultimo tempo per gli ultimi decisivi consigli. Prato sbaglia la battuta e da lì in poi è tutta un’altalena di emozioni vietate ai deboli di cuore. Sul 25-26 Cascina è tenuta in gioco da un bellissimo muro di Paradossi.

Un attacco intelligente di Armani riporta Cascina avanti 28-27, ma il successivo ace vittoria di Salvini viene giudicato out dagli arbitri. Un bel muro di Zucchini riconsegna il punto gara, prontamente annullato dai pratesi con un mani fuori sotto al seggiolone dell'arbitro. Errore di Di Nasso, ma Prato spreca in battuta (30-30). Ennesimo set point ospite, stavolta annullato da Di Nasso (31-31). E l’ace di Bernardini e il mani fuori di Di Nasso consegnano ai biancorossi i due punti consecutivi che mettono la parola 'fine' alla contesa (33-31, 3-0).

I tre punti, non senza qualche sofferenza, sono arrivati ed ora la classifica, seppur timidamente, sorride. Ora per i cascinesi testa e cuore a Pistoia dove dovranno confermare con una grande prestazione contro il Mazzoni l’uscita dalla zona 'calda'. Appuntamento a sabato 24 febbraio (ore 18) alla palestra delle scuole medie Anna Frank di via Donati.