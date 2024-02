Scivolone esterno per la Pallavolo Cascina maschile

Va meritatamente ai bianconeri del Volley Fucecchio il return match della prima di ritorno, curiosamente disputato alla 'Galilei' nel turno immediatamente precedente a causa del noto rinvio delle gare di esordio del campionato. Purtroppo tre set quasi in fotocopia condannano i biancorossi ad una netta sconfitta.

L’andamento della gara non è mai stato in discussione, se non per brevi temporanee fasi in cui i cascinesi sono riusciti ad organizzare meglio sia la ricezione che la correlazione muro-difesa, rivelatesi in effetti deficitarie per gran parte della gara. Il servizio e la forza complessiva di Fucecchio ha fatto il resto e Cascina si è rivelata incapace di rialzare la testa nei momenti in cui bianconeri spingevano come forsennati sull’acceleratore per crearsi tutti i break decisivi (emblematico il 2-11 dal 12-13 nel secondo parziale).

La compagine biancorossa è pronta a rituffarsi nel lavoro in palestra per preparare al meglio le prossime sfide, a partire da quella di sabato 17 febbraio contro Prato sul taraflex amico della 'Galilei', alle ore 18.