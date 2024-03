Netto successo della Pallavolo Cascina a Peccioli

Altra vittoria importantissima per le biancorosse, che tornano da Peccioli con l'intera posta in palio e una

prestazione che dà continuità a quella casalinga con Donoratico. Si parte con Tommasini in regia opposta a Corti E., Papeschi e Corti F. schiacciatrici, Lenzi e Sgherri al centro, Di Matteo libero.

Dopo qualche tentennamento nei primissimi punti si capisce ben presto che le biancorosse non sono in vena di regali e iniziano subito a macinare gioco. Papeschi e Di Matteo gestiscono al meglio la linea di ricezione, mentre Corti E. e Lenzi in attacco sfruttano positivamente il muro locale, portandoci subito a debita distanza. Peccioli prova a scuotersi con 2 time out e qualche accorgimento in seconda linea, ma le cascinesi prendono il largo andando a chiudere con un ace di Corti F., 17-25, 0-1.

Analogo andamento nella seconda frazione. Partono forte le padrone di casa che si portano rapidamente sul 3-1, ma è un fuoco di paglia perché la cascinesi riprendono subito il filo e con una bella combinazione Tommasini-Sgherri riguadagnano margine, 3-7. Entra Caluri per Lenzi e le biancorosse mantengono il controllo della situazione, non permettendo praticamente mai alle avversarie di rifarsi eccessivamente sotto. Un muro di Corti E. e un bell'attacco diagonale di Papeschi chiudono il parziale e portano Cascina sul doppio vantaggio, 14-25, 0-2.

Poca battaglia nel terzo set, con le biancorosse brave ad imprimere subito il proprio ritmo senza cedere a inutili

rilassamenti, 2-6, 5-10, 6-13. Corti F. dispensa mani-out e Lemmi, subentrata a Corti E, firma l'attacco del +12 che viene mantenuto fino a fine gara. Chiude Tommasini con un pallonetto di secondo tocco, che ci regala set e match (13-25, 0-3) per 3 punti preziosissimi in termini di classifica.

Vittoria importante per le ragazze biancorosse, che restituisce un po' di tranquillità e consapevolezza in vista dei prossimi, difficilissimi incontri con tre autentiche corazzate, in serie Delfino Pescia, Porcari e Cecina. Cascina si rituffa quindi in palestra con tanta voglia di fare e di stupire, per preparare al meglio la prossima gara casalinga al cospetto del Delfino Pescia. L'appuntamento per tutti i tifosi biancorossi è per sabato 16 marzo alle 21 alla 'Galilei'.