La Pallavolo Cascina corsara a Pistoia

Cascina si presenta a Pistoia contro Mazzoni con l’obbligo di vincere, sia per riscattare la partita dell’andata persa in casa per 3-2, che per tenere il fondo della classifica sempre più lontano. Orsolini parte con Bernardini al palleggio in diagonale a Salvini, Armani e capitan Di Nasso di banda, al centro Zucchini e Paradossi. Un plauso a quest’ultimo che al suo debutto stagionale da titolare gioca un’ottima partita sia in attacco che a muro. A completare il sestetto Pergolesi libero alla guida della difesa.

Inizio set equilibrato ma Cascina sempre in vantaggio, come dimostrano i parziali 8-7/15-12. Sul finire i biancorossi prendono il largo 21-16, Mazzoni recupera fino a 23-21, ma poi cede 21-25 (0-1). Nel secondo Orsolini schiera la stessa formazione, ma questa volta è Cascina che deve rincorrere Pistoia (7- 4, 12-11). Il coach fa riposare per qualche punto Bernardini e Salvini, avvicendandoli con Boaretti e Filippi, per poi rimetterli in campo sul 19-18 e vincere il set (22-25, 0-2.).

I cascinesi partono un po' sottotono nel terzo (0-4) ma hanno il merito di non far scappare l’avversario e di rimettersi subito in partita (5-5). Da lì in poi si marcia all’insegna dell’equilibrio (10-12,18-17,22-24). Entrano Rosati per Bernardini e capitan Di Nasso dà la zampata finale chiudendo la partita con un attacco dei suoi (23-25, 0-3). La vittoria che ci voleva. Alla palestra 'Galilei' sabato prossimo 2 marzo (ore 18) arriva un’altra diretta avversaria, quella Folgore San Miniato degli ex Saielli e Baronti che nella gara di andata si era aggiudicata con merito l’intera posta.