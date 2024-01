Netta sconfitta per la Pallavolo Cascina a Livorno

Contro una delle prime della classe i biancorossi di Orsolini lottano alla grande solo nel primo set e cedono pesantemente in fotocopia negli altri due per uno 0-3 finale che effettivamente, al di là dell’attuale divario tecnico fra le due formazioni, lascia ancora qualche dubbio sulle capacità di reazione dei biancorossi quando di là dalla rete si comincia a fare la voce grossa.

Nel primo parziale, l’unico giocato alla pari, dopo la partenza ad handicap 0-4 i cascinesi hanno il merito di riorganizzarsi e tenera testa ai labronici punto su punto fino al 23-23, cedendo il set con il minimo scarto. Da dimenticare le successive due frazioni, entrambe a senso unico, che vedono Cascina sempre rincorrere nel punteggio fin dall’inizio. E il rammarico è proprio lì: quando l’avversario si stacca il tabellone segnapunti non andrebbe guardato.

La frenesia, che spesso va a braccetto con la disorganizzazione, non è infatti amica delle rimonte. Vero che Torretta ha messo i cascinesi in grande difficoltà con il servizio, vero che le dimensioni della palestra ospite non hanno aiutato ma, visti i progressi dimostrati nelle ultime tre gare di campionato, la Pallavolo Cascina avrebbe potuto fare molto meglio. Orsolini più volte ha richiamato all’ordine i biancorossi e ruotato in campo quasi tutti i ragazzi a disposizione, ma la squadra non ha mai dato l’impressione di poter riuscire a cambiare l’inerzia del match.

Servirà ben altro sabato prossimo contro Fucecchio, nella gara di recupero della prima giornata di campionato. C'è comunque fiducia nel grande potenziale della giovane squadra biancorossa, con l'auspicio che i ragazzi offrano, sul taraflex amico della 'Galilei', una bella prestazione, anche e soprattutto in ottica classifica ad ora sempre troppo magra. Appuntamento sabato 27 gennaio alle 18.