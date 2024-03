Sconfitta senza appello per la Pallavolo Cascina a Massa

La Pallavolo Cascina torna dalla trasferta di Massa con una netta sconfitta: i ragazzi biancorossi, giù di tono e

poco concentrati, non hanno mai veramente impensierito la giovane squadra avversaria. Nel primo set Mister Orsolini schiera al palleggio Boaretti in diagonale a Salvini, Armani e capitan Di Nasso di banda, al centro Zucchini e Germelli e a completare il sestetto in difesa Pergolesi libero.

Inizio abbastanza equilibrato, anche se Cascina rimane sempre in svantaggio (6-8, 14-15). Sul finire il coach cambia Filippi per Boaretti, Bernardini per Salvini e Leli per Armani nel giro dietro, ma purtroppo il set finisce 17-25. 1-0 per Massa. Nel secondo Orsolini schiera la stessa formazione, ma i biancorossi sono subito in svantaggio. Sul 6-11 Boaretti lascia il posto a Bernardini, sul 14-19 Tripiccione subentra a Di Nasso e subito dopo Paradossi dà il cambio a Zucchini. Cascina recupera fino al 22-23, ma Massa chiude inesorabilmente 22-25 (0-2).

Nel terzo parziale Cascina riparte con Bernardini in regia e Paradossi al centro, ma la partita non cambia: Massa allunga subito (3-8, 7-14) e dilata lo score fino a 9-20 (sic) per poi chiudere 16-25. 3-0. Il prossimo appuntamento è sabato 16 marzo alle 18 alla 'Galilei'. Arriverà il Migliarino, la capolista del girone.