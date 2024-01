Vittoria convincente della Pallavolo Cascina contro Fucecchio

La giovane truppa di Orsolini risponde 'presente' in una delle partite più delicate della stagione. Al cospetto di un Fucecchio mai domo, sulla carta favorito vista la migliore classifica, i biancorossi si aggiudicano nettamente il tie break alla fine di un match infinito. Si parte con il classico sestetto che vede il play Bernardini in diagonale a Salvini, Di Nasso e Armani a banda, Germelli e Zucchini al centro e Pergolesi libero.

Fin dalle prime fasi i cascinesi tengono botta e l’equilibrio regna sovrano fino ad oltre metà set (19-19). Sul 19- 21 Orsolini ricorre al doppio cambio (Filippi per Bernardini e Boaretti per Salvini). Mini break ricucito e testa avanti grazie soprattutto ad ottime difese (22-21). Il time out avversario non basta a frenare il rush finale dei biancorossi: un buon primo tempo di Germelli dà il là allo spunto finale (25-21). Notevole il 6-0 finale con un ottimo Armani in battuta. 1-0.

Cascina parte forte nel secondo parziale (4-0, 12-6), Zucchini, Di Nasso e Armani (5 punti due ace) sugli scudi. I bianconeri reagiscono con un break di tre punti consecutivi. Provvidenziale il punto di seconda di Bernardini scaturito da un appoggio sbagliato di un Pergolesi, fin lì quasi perfetto (13-9). Sul 13-10 fa il suo ingresso Leli per Armani in ottica doppio libero, una mossa davvero felice che consente a Cascina di riappropriarsi del +6 e grazie ai chirurgici attacchi di Salvini e Di Nasso lanciare la volata finale in netto vantaggio (19-12). Rientra Armani per Leli sulla linea di attacco. Il vantaggio si dilata a +8 (21-13) e i biancorossi sono bravi a fronteggiare la timida reazione ospite fino alla fine (25-18, 2-0).

Fucecchio ovviamente non ci sta e, complice l'evitabile ma quasi inconscia rilassatezza del fatidico terzo set da situazione di 2-0, si conquista subito un buon vantaggio (3-8, 7-12). Entra prima Filippi per Bernardini, poi Boaretti per Salvini (doppio cambio dilazionato) e i ragazzi cascinesi hanno il merito di mantenere la concentrazione, ridurre gli errori gratuiti e costruire la rimonta (14-15). Sul 14-16 Orsolini chiude il doppio cambio, ma una errata valutazione del 2° arbitro su un attacco vincente di Armani non consente di impattare a 16. Punto a punto fino al 18-20 quando gli ospiti strappano a 22 e riescono a chiudere 21-25. 2-1.

Nel quarto set Cascina parte bene, ma sul 5-3 è costretta a subire la veemente reazione degli ospiti che con un parziale di 1-7 si portano decisamente avanti (6-10). I biancorossi si riassestano a muro, aumentano di efficacia in attacco e impattano a 11. La fatica si comincia a far sentire, si lotta punto su punto e i biancorossi rimettono la testa avanti 14-13 con un 'nastro ace' di Armani. Si scuote Fucecchio (0-3, 14-16) e coach Orsolini invia in campo Rosati al posto di capitan Di Nasso. Gli avversari allungano ancora 15-19. Cascina ricuce caparbia19-20 e poi 23-24, ma Fucecchio è bravo a chiudere il set con un attacco dal centro, meritandosi il tie break. (23-25). 2-2.

Nel quinto i biancorossi gettano in campo tutte le residue energie fisiche e mentali e si assiste ad un monologo cascinese, ben interpretato in tutte le fasi. Ottimo l’apporto di Rosati che, con i punti e con l’esperienza di questo tipo di situazioni, accompagna la squadra 8-4 al cambio di campo e costringe Fucecchio al time out. Sul punteggio di 8-5 Cascina si gioca la mossa di Leli per Rosati a rinforzo della linea difensiva e allunga 12-6. Time out Cascina (12-8) e attacco vincente di Armani che tiene a distanza i bianconeri. Rosati fa in tempo a rientrare al posto di Leli sulla linea di attacco e a chiudere il match con un attacco davvero notevole a tutto braccio (15-9, 3-2).

Ottima prestazione di squadra e conseguente vittoria meritata che consegna a Cascina, oltre ad una buona dose di rinnovato entusiasmo, due punti molto preziosi. Il campionato osserverà ora un turno di riposo e ci sarà modo di lavorare duramente in palestra per farsi trovare pronti alla ripresa. Curiosamente la prima gara del girone di ritorno sarà per tutte le squadre l’occasione della rivincita. E infatti sabato 10 febbraio (ore 21.15) i biancorossi saranno chiamati a far visita proprio a Fucecchio. Sarà l’occasione giusta per confermare il livello raggiunto e provare a conquistare qualche altro punto.