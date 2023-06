Rudy Baldacci confermato a capo del settore maschile giovanile della VBC Calci

Dopo gli ottimi risultati della stagione 2022-23 e degli ultimi anni, coach Rudy Baldacci è stato confermato nel settore maschile del VBC Calci. Il tecnico pisano, che vanta un background notevole avendo allenato a Migliarino, CUS, Cascina, Turris, continuerà a seguire la futura prima squadra calcesana, che, al momento, è una Prima Divisione e sarà composta da atleti Under 19. Se poi si verificherà la possibilità di far disputare ai ragazzi una categoria regionale, tanto meglio.

Obiettivo della società è comunque quello di tornare in Serie C nel minor tempo possibile. Gli atleti in età Under 19 disputeranno, ovviamente, anche il campionato territoriale di riferimento. Oltre a loro, Baldacci seguirà la squadra Under 15 e sarà responsabile di uno dei due gruppi Under 17. Il coach, campione territoriale e vicecampione regionale U13 maschile 3x3 nella stagione appena trascorsa, oltre che vicecampione territoriale U13 maschile 6x6, si è detto molto soddisfatto di poter proseguire un rapporto che dura da anni e che ha sempre portato risultati.

"Mi sono divertito tanto in questa stagione, i ragazzi mi hanno dato sempre soddisfazioni. A volte siamo riusciti ad arrivare in fondo, altre volte ci siamo andati vicino, ma siamo stati sempre lì, a lottare con le migliori e per i primi posti. Con l’Under 13 3x3 siamo risultati secondi, in Toscana, dietro solo alla Robur Scandicci, ma anche con le altre formazioni ci siamo fatti valere; farsi valere non vuol dire sempre vincere o arrivare all’obiettivo, perché ci sono anche le altre squadre e possono risultare migliori sia nella stagione che nel singolo incontro. Con Under 13 6x6 abbiamo vinto tutte le partite del territoriale, e perso soltanto la finale: una gara sola, ma decisiva. Alla fine, per quella partita, non abbiamo disputato la fase regionale. Ma i ragazzi sono cresciuti e sono pronti per le prossime sfide, e così tutti gli altri".