Morte del giornalista Andrea Pardini, tanti i messaggi di cordoglio

E' un flusso di messaggi di cordoglio senza fine quello delle ultime ore. Non appena si è diffusa la notizia della scomparsa di Andrea Pardini, 34 anni, giornalista di 50 Canale ma con un passato anche all'ufficio stampa del Comune di Pisa, in tanti hanno voluto dedicare un ricordo per il giovane. Lo ha fatto Stefano Ceccarelli, il direttore dell'emittente televisiva dove Andrea prima come collaboratore e poi come membro effettivo della redazione lavorava con attenzione e dedizione.

Pardini è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri dalla moglie, in attesa del primo figlio, quando è rientrata a casa. Ogni tentativo di soccorso è risultato inutile.



“Un professionista esemplare, attento ai colleghi delle altre testate, sempre cordiale e con un sorriso buono - il ritratto fatto dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - Andrea era una persona di grande sensibilità e un professionista che aveva passione per il giornalismo e la comunicazione. Lo ricordo impegnato a Pisa e in tutta la provincia, ma anche nell'Empolese per la sua testata. Ero stato intervistato da lui poco prima della mia partenza per San Francisco - racconta il presidente dell’Assemblea legislativa in missione negli Stati Uniti con 18 aziende toscane - la notizia della sua morte ci ha colpito profondamente ed esprimo alla giovane moglie, a tutta la famiglia e ai colleghi di 50 Canale il cordoglio mio e di tutto il Consiglio regionale. Era un giornalista conosciuto a Pisa e non solo, dove raccontava la vita della città, sempre gentile e disponibile verso gli altri”.

“L’improvviso decesso di Andrea Pardini mi lascia profondamente sgomenta e addolorata - scrive l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi - conoscevo Andrea, un ragazzo dolcissimo e un giornalista davvero corretto e professionale. La sua morte prematura è una grave perdita per tutta la nostra comunità. Mando un grande abbraccio alla moglie, in attesa del primo figlio, alla famiglia e a tutta la redazione di 50 Canale”.

“Ho appreso con profonda tristezza dell’improvvisa morte di Andrea Pardini - afferma Elena Meini, capogruppo in Consiglio regionale della Lega - desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze ai familiari di Andrea ed a tutta la redazione dell’emittente televisiva pisana. La notizia di una giovane vita stroncata improvvisamente ci ha lasciato attoniti. Un comunicatore appassionato che, pur essendo poco più che trentenne, aveva già un eloquente bagaglio professionale".

“Siamo profondamente sconvolti per la prematura scomparsa del giornalista Andrea Pardini. Negli anni della mia attività politica, ho avuto modo di conoscere la grande professionalità di Andrea. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e tutta la redazione di 50 Canale” fa eco il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci.

In seguito alla prematura scomparsa di Pardini, l'U.S. Città di Pontedera, con cui il giornalista 34enne collaborava, comunica che devolverà parte dell'incasso realizzato per la partita Pontedera-Pescara, in programma stasera alle 18:30 allo stadio Ettore Mannucci, alla famiglia di Andrea. Un modo per stringersi ulteriormente attorno ai suoi cari in un momento di assoluto dolore.



Alla famiglia, agli amici e ai colleghi di 50 Canale giunga il cordoglio anche della nostra redazione.