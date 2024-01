Omicidio piazza Vittorio Emanuele: arrestate quattro persone

Non si son mai fermate le indagini relative all'omicidio, avvenuto la sera dello scorso 5 gennaio in piazza Vittorio Emanuele II a Pisa, del 25enne tunisino Ilyes Amri.

Dopo il fermo di un 32enne georgiano, ritenuto unico responsabile dell'uccisione, le indagini, svolte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pisa - con

l’ausilio del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Pisa - e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno permesso, attraverso la verifica delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, la raccolta delle testimonianze e servizi di controllo specifici, di individuare i partecipanti alla rissa avvenuta poco prima dell'omicidio.



Sono state così arrestate tre persone di origine tunisina e una di origine georgiana che sono state condotte presso il carcere Don Bosco o agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Proseguono gli accertamenti da parte dei Carabinieri per chiarire dettagliatamente il quadro delle responsabilità.