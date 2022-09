Controlli e perquisizioni fino a notte fonda: due arresti per droga

Controlli effettuati ieri, e fino a notte inoltrata, dalle pattuglie della Questura di Pisa e dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato provenienti da Firenze e Milano, nei luoghi topici della città, come il centro storico ed il quartiere della stazione. In totale sono state identificate 95 persone e controllati 44 veicoli. Due le persone arrestate per reati connessi agli stupefacenti.



Il primo arresto è avvenuto poco prima dell'ora di cena in viale Gramsci, dove pattuglie della Polizia di Stato hanno cinturato la zona delle gallerie e dei portici per impedire eventuali fughe. Con il sostegno di una pattuglia della Guardia di Finanza, con unità cinofila, a finire in manette è stato un cittadino italiano 22enne, residente a Cascina, annusato dal cane. Infatti, all’esito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 55 grammi di hashish. Portato in Questura per la redazione degli atti, su disposizione del PM di turno è stato collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Stamani in Tribunale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suo confronti, a seguito della richiesta dei termini a difesa, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia giudiziaria.

Il secondo arresto è avvenuto poco dopo le 21 in piazza Vittorio Emanuele dove è stato sottoposto a controllo un cittadino senegalese 43enne, residente a Massa e peraltro con in atto la misura cautelare dell’obbligo di firma in Questura per fatti inerenti gli stupefacenti.

L’uomo alla vista dei poliziotti ha cercato di eludere il controllo ed ha accennato ad una fuga, ma è stato prontamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale. E’ stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 17 grammi di hashish, che sono stati sequestrati. L'uomo è stato condotto in Questura e dopo le formalità di rito tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione del PM di turno nella notte è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura e stamani, in Tribunale, il giudice ha convalidato l’arresto e applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, in attesa della prossima udienza per il giudizio sul merito.