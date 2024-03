Aurelia chiusa per il passaggio della gara ciclistica Tirreno-Adriatico

Martedì 5 marzo a Pisa ci sarà il passaggio della gara ciclistica Tirreno-Adriatica che transiterà lungo l'Aurelia. Per permettere lo svolgimento della 59° tappa della gara a Pisa, l'Aurelia rimarrà chiusa al traffico dalle ore 11 alle ore 12.30.

La chiusura riguarderà l’intero tratto dell’Aurelia da Madonna dell’Acqua fino al Ponte sullo Scolmatore (incrocio via Arnaccio). Il percorso consigliato da ovest ad est e viceversa, è la Superstrada Fi-Pi-Li e quindi il sottopasso via Conte Fazio. In via Chiassatello, nel tratto compreso tra la rotatoria in corrispondenza del 'Bar Livorno' e via Livornese, sarà istituito il senso unico alternato a vista per i soli veicoli dei residenti e diretti alle attività commerciali.