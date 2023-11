La bandiera palestinese che sventola dalla Torre di Pisa. E' l'emblema della protesta degli studenti, andata in scena la mattina di oggi, 17 novembre, per le vie del centro. "Occupata la Torre di Pisa per chiedere un cessate il fuoco!" è l'annuncio-rivendicazione. L'azione è arrivata al termine del corteo annunciato dagli attivisti a seguito della mobilitazione partita ieri notte con l'occupazione del Polo Carmignani di Piazza Cavalieri. Il concentramento stamani era previsto dalle ore 9 in Piazza Guerrazzi. Poi la sfilata, con in particolare la tappa davanti il Rettorato sul Lungarno Pacinotti. Infine il blitz sulla Torre imponendosi sui controlli, con anche l'accensione di un fumogeno.

"In centinaia questa mattina - si legge sulla pagina Facebook Exploit Pisa - hanno attraversato le strade di Pisa per chiedere un immediato cessate il fuoco per fermare i bombardamenti che stanno colpendo da più di un mese i territori di Gaza. Dopo aver sanzionato il Rettorato dell'Università di Pisa che non ha ancora espresso una posizione pubblica, il corteo ha raggiunto Piazza dei Miracoli dove una bandiera della Palestina è stata esposta dalla Torre in solidarietà al popolo palestinese".