Sicurezza, controlli in centro della Polizia: ritrovata moto rubata, lite e due espulsioni

Giornata di interventi quella di ieri, 20 settembre, per gli uomini della Questura di Pisa, fra indentificazioni, una lite e accertamenti su persone irregolari sul territorio nazionale.

Si parte dalla mattina, con il personale dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che ha sorpreso presso il centro di prima accoglienza della Croce Rossa Italiana in via Che Guevara due uomini privi di documenti. I due stavando dormendo all'interno della struttura senza averne titolo. Senza documenti, sono stati poi identificati per un cittadino del Gambia 26enne ed un cittadino della Guinea 29enne. Piccoli precedenti di polizia per loro. Sottoposti a perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto nella disponibilità del 26enne un involucro in cellophane di 2 grammi di hashish; è stato quindi segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Intorno alle 12.35 una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in via Castinelli per il rinvenimento di un motoveicolo Honda SH 150 provento di furto segnalato nella mattinata stessa alla stazione Carabinieri di Pisa Porta a Mare. Il motoveicolo è stato restituito al legitimo proprietario.

In serata, alle 19.15, una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in zona Piagge per lite tra due donne. Sul posto i poliziotti hanno riportato la calma e identificavano entrambe, una 59enne ed una 39enne, straniere da tempo residenti a Pisa. La prima presentava lievi escoriazioni agli arti ed ha rifiutato l'intervento sanitario. Dal racconto di entrambe è emerso come le due donne siano rivalli in amore, con già episodi simili in passato. Le due donne sono state invitate ad avere un atteggiamento più civile e sono state informate dei diritti di legge.

In chiusura di giornata le pattuglie della Squadra Volanti hanno effettuato controlli, con diverse identificazioni di persone, tra piazza Vittorio Emanuele, piazza della Stazione e via Fiorentina. In Questura sono finiti in tre: un cittadino tunisino 28enne, senza fissa dimora in Italia, con alcune denunce a carico che, irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato in ufficio per notifiche disposte dall'Autorità giudiziaria inerenti due procedimenti penali a suo carico e, al termine degli accertamenti, è stato emesso nei suoi confronti decreto di espulsione dal territorio nazionale; un cittadino tunisino 24enne, sempre irregolare, anche lui munito di decreto di espulsione dal territorio nazionale.

L'ultimo è il cittadino tunisino 19enne, residente regolarmente in Firenze, nei cui confronti è stato emesso la misura di prevenzione a firma del Questore del Foglio di Via Obbligatorio e Divieto di Ritorno nel comune di Pisa per 3 anni. E' stato indagato per tentato omicidio e denunciato per rapina e lesioni.